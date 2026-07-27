Многодетные семьи Калуги получат 5434 рубля на школьную форму
Деньги предназначены на покупку школьной и спортивной формы для детей, которые учатся в образовательных учреждениях области.
Подать заявление могут родители или законные представители детей из многодетных семей. Обратиться за выплатой можно с 1 августа по 15 декабря 2026 года.
Заявления принимают в управлении социальной защиты города Калуги. Также подать документы можно онлайн через портал «Госуслуги».
При оформлении выплаты потребуются паспортные данные заявителя и его супруги (супруга), свидетельства о рождении всех детей, информация о браке, СНИЛС каждого члена семьи и банковские реквизиты. Срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней.
Размер выплаты в 2026 году – 5434 рубля на каждого школьника из многодетной семьи.
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