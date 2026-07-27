Над Малоярославецким округом сбит беспилотник
В понедельник, 27 июля, утром средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки БПЛА на территории Малоярославецкого муниципального округа.
Дрон был уничтожен дежурными расчетами ПВО.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, на месте падения обломков работает оперативная группа.
По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет. Ситуация находится на контроле.
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