Владислав Шапша пробежал семь километров на Обнинском Атомном марафоне
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в Обнинском Атомном марафоне, который собрал спортсменов из 29 регионов страны.
Глава региона вместе с любителями спорта преодолел дистанцию в семь километров.
Всего на старт вышли сотни участников, включая представителей трудовых коллективов Калужской области.
Владислав Шапша отметил, что с каждым годом на соревнования выходит всё больше молодёжи, что говорит о растущей популярности здорового образа жизни.
Перед забегом губернатор пообщался с участниками и поделился впечатлениями:
- Столько позитивной энергии получил. Спасибо каждому, кто сегодня здесь. Спортсменам, волонтёрам, болельщикам. Спорт объединяет. Закаляет характер. Только вперед.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!