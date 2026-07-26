Владислав Шапша пробежал семь километров на Обнинском Атомном марафоне

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в Обнинском Атомном марафоне, который собрал спортсменов из 29 регионов страны.

Глава региона вместе с любителями спорта преодолел дистанцию в семь километров.

Всего на старт вышли сотни участников, включая представителей трудовых коллективов Калужской области.

Владислав Шапша отметил, что с каждым годом на соревнования выходит всё больше молодёжи, что говорит о растущей популярности здорового образа жизни.

Перед забегом губернатор пообщался с участниками и поделился впечатлениями:

- Столько позитивной энергии получил. Спасибо каждому, кто сегодня здесь. Спортсменам, волонтёрам, болельщикам. Спорт объединяет. Закаляет характер. Только вперед.