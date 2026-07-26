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Первый в России российско-белорусский завод агродронов построят в Калужской области

Владимир Андреев
26.07, 15:04
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Делегация региона побывала в Белоруссии, где одной из ключевых тем стало сельское хозяйство и развитие технологий точного земледелия.

На площадке компании «Авиационные технологии и комплексы» калужская делегация ознакомилась с современной технологией обработки полей с использованием агродронов.

Эта методика уже применяется в регионе — первые образцы дронов поставлены калужским аграриям, и они значительно повышают эффективность, точность работ и снижают затраты.

Теперь в Калужской области планируют развернуть собственное производство — здесь построят первый в стране российско-белорусский завод агродронов.

Площадка для строительства уже подобрана, ведётся работа над проектом. На заводе также создадут учебный центр для практической подготовки отрядов агро-БПЛА — подобное подразделение уже действует на базе Калужской машинно-технологической станции.

Проект будет реализован совместно с калужским филиалом «Тимирязевки». Как отметил Владислав Шапша, новые технологии востребованы в России — уже поступают заказы из других регионов.

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