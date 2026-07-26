Первый в России российско-белорусский завод агродронов построят в Калужской области
Делегация региона побывала в Белоруссии, где одной из ключевых тем стало сельское хозяйство и развитие технологий точного земледелия.
На площадке компании «Авиационные технологии и комплексы» калужская делегация ознакомилась с современной технологией обработки полей с использованием агродронов.
Эта методика уже применяется в регионе — первые образцы дронов поставлены калужским аграриям, и они значительно повышают эффективность, точность работ и снижают затраты.
Теперь в Калужской области планируют развернуть собственное производство — здесь построят первый в стране российско-белорусский завод агродронов.
Площадка для строительства уже подобрана, ведётся работа над проектом. На заводе также создадут учебный центр для практической подготовки отрядов агро-БПЛА — подобное подразделение уже действует на базе Калужской машинно-технологической станции.
Проект будет реализован совместно с калужским филиалом «Тимирязевки». Как отметил Владислав Шапша, новые технологии востребованы в России — уже поступают заказы из других регионов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!