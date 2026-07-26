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Владислав Шапша поздравил калужан с 330-летием ВМФ России

Владимир Андреев
26.07, 14:51
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Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей региона, военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-морского флота России, который в этом году отмечает 330-летие.

В Обнинске в честь праздника торжественным маршем по улицам города прошли представители учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Глава региона, который сам служил на Северном флоте, отметил особую связь с морским братством.

- От всего сердца поздравляю с Днём Военно-морского флота военнослужащих, ветеранов. Горжусь причастностью к морскому братству: служил на Северном флоте. Уважение и признательность тем, кто сейчас несёт нелёгкую службу в ВМФ. Спасибо за верность присяге, мужество и отвагу, — подчеркнул Шапша.

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