Владислав Шапша поздравил калужан с 330-летием ВМФ России

Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей региона, военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-морского флота России, который в этом году отмечает 330-летие.

В Обнинске в честь праздника торжественным маршем по улицам города прошли представители учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Глава региона, который сам служил на Северном флоте, отметил особую связь с морским братством.

- От всего сердца поздравляю с Днём Военно-морского флота военнослужащих, ветеранов. Горжусь причастностью к морскому братству: служил на Северном флоте. Уважение и признательность тем, кто сейчас несёт нелёгкую службу в ВМФ. Спасибо за верность присяге, мужество и отвагу, — подчеркнул Шапша.