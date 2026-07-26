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На «Архстоянии» в Калужской области нашли дорогу в счастливое будущее

На период с 23 по 26 июля арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области вновь стал главной площадкой современного искусства под открытым небом. Лейтмотивом международного фестиваля «Архстояние» в этом году стала тема «Маршрут перестроен».
Евгения Родионова
26.07, 12:44
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Автор фото: Герман Зенкин
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Фестиваль объединил более 15 новых арт-проектов, масштабную музыкальную, театральную и образовательную программу, а также предложил гостям буквально заново пройти свой путь через искусство.

В этом году организаторы решили отказаться от привычной логики движения по фестивалю. Лейтмотив «Маршрут перестроен» обращается к состоянию неопределенности, в котором сегодня живет практически каждый человек. Вместо заранее проложенной дороги зрителям предложили игру-путешествие, где каждый поворот становится поводом остановиться, задуматься и открыть для себя новое пространство - как в самом арт-парке, так и внутри себя.

Главной премьерой фестиваля является «Розовый сон» - 15-метровый лабиринт из лестниц, созданный куратором фестиваля Антоном Кочуркиным. Масштабный объект стал символом поиска собственного пути и одной из главных визуальных доминант «Архстояния-2026».

Гостей ждали 15 новых арт-проектов, каждый из которых по-своему раскрывает тему выбора и движения. Среди них - «Павильон заблуждений» Ирины Кориной, коллективная инсталляция «Аквариум», исследующая взаимодействие человека и искусственного интеллекта, а также новые архитектурные и художественные объекты, превращающие природный ландшафт Никола-Ленивца в настоящий маршрут открытий.

Однако «Архстояние» давно перестало быть только выставкой ленд-арта. На протяжении четырех дней в Калужской области прошли концерты, театральные постановки, перформансы, экскурсии, встречи с художниками и архитекторами, дискуссии, кинопоказы и образовательные события. Каждый день фестиваля - самостоятельное путешествие, где искусство соседствует с природой, а прогулка превращается в полноценное культурное приключение.

Особенность нынешнего фестиваля - отказ от единого сценария посещения. Организаторы предлагают каждому участнику самостоятельно составить собственный маршрут через поля, леса и знаменитые объекты Никола-Ленивца, позволяя случайным встречам и неожиданным открытиям стать частью личной истории. Именно эта свобода выбора и делает тему «Маршрут перестроен» не просто названием фестиваля, а его главным смыслом.

Ежегодно фестиваль привлекает тысячи гостей со всей России, подтверждая статус региона как одного из центров современного искусства, где уникальный природный ландшафт становится частью масштабных художественных экспериментов.

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