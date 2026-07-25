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Общество

В Домашовской школе Мещовского округа завершается капремонт по нацпроекту

Владимир Андреев
25.07, 16:18
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Капитальный ремонт Домашовской средней школы, проводимый в рамках национального проекта «Молодежь и дети», выходит на финишную прямую.

Об этом сообщили в пятницу, 24 июля, администрации округа.

Подрядчики полностью обновили напольное покрытие на всех этажах, оштукатурили и покрасили стены в светлые тона, заменили электропроводку и систему отопления.

На завершающем этапе находятся работы по ремонту фасада и спортивного зала: там уже заменили полы и укрепили стены.

Все ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

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