В Домашовской школе Мещовского округа завершается капремонт по нацпроекту
Капитальный ремонт Домашовской средней школы, проводимый в рамках национального проекта «Молодежь и дети», выходит на финишную прямую.
Об этом сообщили в пятницу, 24 июля, администрации округа.
Подрядчики полностью обновили напольное покрытие на всех этажах, оштукатурили и покрасили стены в светлые тона, заменили электропроводку и систему отопления.
На завершающем этапе находятся работы по ремонту фасада и спортивного зала: там уже заменили полы и укрепили стены.
Все ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.
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