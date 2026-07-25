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Новость дня Общество

В Калуге после жалобы жителей решили привести в порядок сквер Содружества

Владимир Андреев
25.07, 15:16
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Территория на улице Кибальчича по словам местных жителей превратился в помойку.

- Вчера покосили траву, а мусор когда будут убирать? – спрашивает в субботу, 25 июля, калужанка Ольга Минина. - Пакеты, коробки. Территория замусорена.

По словам жителей, после последнего урагана много поломанных деревьев. А напротив остановки автобуса 95 стоят десять сухих берëз.

- Они погибли из-за застоя воды, - считают калужане.

В администрации Калуги пообещали привести сквер в цивилизованный вид до конца года.

- Мусор и траву уберем завтра, - уточнили в администрации города. - Древесные остатки - в течение трех недель, деревья опилим до конца года.

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