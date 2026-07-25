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Общество

В деревне Бебелево по инициативному проекту заасфальтировали улицу Центральную

Владимир Андреев
25.07, 14:17
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В текущем году в рамках инициативного проекта в деревне Бебелево проведено асфальтирование двух участков улицы Центральной.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Подрядчики обустроили качественное дорожное покрытие для комфортного и безопасного передвижения транспорта и пешеходов.

Заасфальтированные участки № 1 и № 2 обеспечивают местным жителям беспрепятственный доступ к социальным объектам.

Общая стоимость работ составила 2,6 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей (65% от стоимости проекта) — субсидия из областного бюджета.

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