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Общество

В селе Лужное строят новую газовую котельную для местной школы

Владимир Андреев
25.07, 13:19
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В селе Лужное подрядчики приступили к возведению блочно-модульной газовой котельной, которая обеспечит теплом здание местной школы.

Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Специалисты уже смонтировали теплотрассу, соединяющую будущую котельную со школьным зданием.

Новая котельная придет на смену устаревшей системе и обеспечит современный, экологичный и надёжный источник теплоснабжения для образовательного учреждения, в котором сейчас обучаются 80 детей.

Финансирование работ осуществляется за счёт средств областного бюджета.

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