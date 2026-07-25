В селе Лужное строят новую газовую котельную для местной школы

В селе Лужное подрядчики приступили к возведению блочно-модульной газовой котельной, которая обеспечит теплом здание местной школы.

Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Специалисты уже смонтировали теплотрассу, соединяющую будущую котельную со школьным зданием.

Новая котельная придет на смену устаревшей системе и обеспечит современный, экологичный и надёжный источник теплоснабжения для образовательного учреждения, в котором сейчас обучаются 80 детей.

Финансирование работ осуществляется за счёт средств областного бюджета.