В селе Лужное строят новую газовую котельную для местной школы
В селе Лужное подрядчики приступили к возведению блочно-модульной газовой котельной, которая обеспечит теплом здание местной школы.
Об этом сообщил в пятницу, 24 июля, глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.
Специалисты уже смонтировали теплотрассу, соединяющую будущую котельную со школьным зданием.
Новая котельная придет на смену устаревшей системе и обеспечит современный, экологичный и надёжный источник теплоснабжения для образовательного учреждения, в котором сейчас обучаются 80 детей.
Финансирование работ осуществляется за счёт средств областного бюджета.
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