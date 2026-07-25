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Общество

Калужанам напомнили о вакцинации от гриппа, кампания стартует в сентябре

Владимир Андреев
25.07, 12:20
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В региональном Минздраве обратили внимание жителей на приближение сезона гриппа и порекомендовали не откладывать вакцинацию.

Медики подчеркнули, что своевременная прививка остаётся самым надёжным способом избежать тяжёлого течения болезни и осложнений. О старте кампании сообщили и в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что отечественных вакцин в этом году достаточно для всех регионов. Поставки уже распределены, дефицита препаратов не ожидается. Привиться смогут все желающие, и это будет бесплатно.

Особое внимание в Минздраве рекомендовали уделить детям, пожилым людям и тем, кто по роду работы постоянно контактирует с большим количеством людей - учителям, врачам, продавцам и работникам сферы обслуживания. Им вакцинация показана в первую очередь.

Сделать прививку можно будет в поликлинике по месту жительства. Для школьников и воспитанников детских садов организуют выездные бригады - медики приедут прямо в учреждения, но только при письменном согласии родителей.

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