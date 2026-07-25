В деревне Тешевичи продолжается строительство «Дома социального обслуживания»

Работы на строительной площадке «Дома социального обслуживания» в деревне Тешевичи находятся на постоянном контроле, сообщил 24 июля глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

К концу июля подрядчики ведут монтаж внутренних инженерных коммуникаций: устанавливают системы отопления, канализации, электроснабжения и слаботочные сети. Параллельно идёт подготовка стен под чистовую отделку и устройство стяжки полов.

Снаружи здания продолжаются работы по вертикальной планировке территории, прокладке наружных сетей водопровода, канализации и газоснабжения.

Также подрядчик начал завоз оборудования, необходимого для оснащения будущего объекта.