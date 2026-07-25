Владислав Шапша и Дмитрий Миляев обсудили развитие музейного и спортивного сотрудничества

В ходе рабочей поездки в соседний регион губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл встречу с главой Тульской области Дмитрием Миляевым.

Стороны обсудили совместные проекты в сфере культуры, туризма и спорта.

Одной из ключевых тем стало взаимодействие в рамках Попечительского совета музея-заповедника В.Д. Поленова, куда входит Владислав Шапша.

В ближайшее время в Тарусе состоится очередное заседание Совета под председательством полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева.

Главы регионов обсудили инициативы по развитию музея, главная цель которых — раскрыть культурный и туристический потенциал уникального места и привлечь больше гостей в Тарусу.

Отдельное внимание на встрече уделили кадровому обеспечению в сфере физической культуры и спорта. Калужская область является пилотным регионом по реализации проекта «Земский тренер»: уже около 150 детей, проживающих в сельской местности, получили возможность заниматься волейболом, баскетболом и плаванием под руководством квалифицированных наставников.

- Продолжаем укреплять наше партнёрство в интересах жителей двух регионов. Договорились подписать новое соглашение о сотрудничестве, — подчеркнул Владислав Шапша.