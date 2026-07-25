Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша и Дмитрий Миляев обсудили развитие музейного и спортивного сотрудничества
Новость дня Общество

Владислав Шапша и Дмитрий Миляев обсудили развитие музейного и спортивного сотрудничества

Владимир Андреев
25.07, 10:01
0 652
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ходе рабочей поездки в соседний регион губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл встречу с главой Тульской области Дмитрием Миляевым.

Стороны обсудили совместные проекты в сфере культуры, туризма и спорта.

Одной из ключевых тем стало взаимодействие в рамках Попечительского совета музея-заповедника В.Д. Поленова, куда входит Владислав Шапша.

В ближайшее время в Тарусе состоится очередное заседание Совета под председательством полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева.

Главы регионов обсудили инициативы по развитию музея, главная цель которых — раскрыть культурный и туристический потенциал уникального места и привлечь больше гостей в Тарусу.

Отдельное внимание на встрече уделили кадровому обеспечению в сфере физической культуры и спорта. Калужская область является пилотным регионом по реализации проекта «Земский тренер»: уже около 150 детей, проживающих в сельской местности, получили возможность заниматься волейболом, баскетболом и плаванием под руководством квалифицированных наставников.

- Продолжаем укреплять наше партнёрство в интересах жителей двух регионов. Договорились подписать новое соглашение о сотрудничестве, — подчеркнул Владислав Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1wSWcyL0RjZElKcktUSm5yRlUrOFE9PSIsInZhbHVlIjoiZlQyZlJ2ZCtXdnY3RnhqR3FWakczUEZLQzJieGZLUUxOYmZyK3dMV2RlbERjL1BQc2VDRU1pNytBSnoyRS9PbzhhSkJhNWZpMmVJTHk1eThYaEJubzNwTC9PNXBvTzFRb212RlBsVUFMYXhVWGJMNlhERG1jR0lTR1llL2Z6RG52U0xpMG1DaU5xNlZPSzJwdTNIYUt3UUl5Q3NaNVdZZUQwT0lpZ3J6WENkRWdsRlJnd2xHNUVPN3p3ZkRzQXVjR2tMb0dYZmpjek9IOGZaUU4rQklEZXIwNHdLTksvbnRILzR5aU9RVkViSTBCOWs0cFNZblRLNkJiTWNKYjRXWXhqMEg3alE2OXhSUjJyajdGOHQrcVV3S3N4VWxKYmY4T1o2Q2ExbFd1YVViVndVb29oVU9aYi8ycE1MVkZjeGZveUV0Ry9zaUM2YlV5b3d6c1pGYmpCNG9RUWpWSGhZcW1GaktjNXk5TjRXMGVySHl6d2p2c1JOdTdocGdKR1ozaHNCTlAyMjJKcGw5dkRDVndobk1JNlZGbUQ2eS9lcG1SNDdxOVlHRGUvbE1qb1VGZUVzQU15ZDAwSUd4a1VOdyIsIm1hYyI6ImY5ZDBhMTEwNjJlYjQxODdjODcwYWMyYzc1MDIyMjIwYjg3YzFjMjk1MjEyNDI1YzI1NjhjMmNmZjk0ZDA0M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJIRm1YM1hpb3hQZVgydjU3ek56VEE9PSIsInZhbHVlIjoiS2JUcGlnbmhXeU9PQnJvN1BUUW5VQTlESVB5aXAyNWZyZkY5M3V6U0g4OEdFUHBwOGFLTmFSVlhHdGxZRk5IY2s2VEw0MVRZbUdPT3oyUVRHdXJoTXE3S0FzQUh3RDV2N2djdFlBd2F2QU9oRG5zbUIvUjI0c3lmNTNaQUk2enEzRWQyRWhHVkpTTFdWVjVINU5YeWUzcXVCam5RWEhHQkNESDlJZVowbm9zT3JvU2lOUXpCVm9td29wcC85WjdVVUkraFhHSHZ4c1dsMXBFZnpQSUVza1NyV0taVWZ6U25sdHdGbHpCTmxodTM2eVVtZjByVjRJNjRGWWhGUS9JWTlWUU96NUd1b1FXS2xxS2VweVJRYTJOVG15SEpsRWVJT0FGNmNHOXlCRlJvV0JVR1U0bERrWDkzbUxKTDN5QUYrbllNRE92SUFMcHFNZUd3dEhNWVZhVzM1b0VVK3hFSUNydVVuWWZ5ZWR3d21xbjdBV01oS01FTjhFeFVIcHlFUm5qLzFuVThLaUROL251djU1UkQ1WG5xek9vNjRBUFlXNGpOUzV4Z1JZZnErd3h4NTJrM3lGSDF2S0JaYXdtWWxZNEQwb3lIVXd0M2xUT2dzOUZFZ29KWXVFbWhqeEdXY1J3VG5NbFhZb3pvaVlyUWlLNmNKSEV5cEJ2YmVTU2pyOGgwamM5OTk5cmJoamZ2Vys0MzR1Sll4SzBHTmhXVUlpdUEzUTVuMThRQ1F3TjBZakxLa1dzNE9Uc0ZGK2FqRitycDRZSEF6RlRESjgray9XS25XK0dXRjZQdFBJZlBtaGoyd1VzcWhYMGF0VzFEOXF2NVBsOUIzRUlVTjhzaiIsIm1hYyI6ImUzODUxNWJmZjM2NDVlOTBjYjJlMzllMzRmOTg2Mzg3MjM3ZTVlNWUyNGRjN2IxMGEyOTdhMDBhZWViOWVmMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+