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Новость дня Общество

Село Перемышль и ряд деревень остались без воды

Владимир Андреев
25.07, 08:55
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Водоснабжение отключили в субботу, 25 июля, из-за аварии.

Администрация Перемышльского района сообщила, что в субботу отключили воду в Перемышле, деревнях Хохловка, Поляна и Жашково.

Где конкретно произошла авария и насколько она серьезна не уточняется.

- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации, - добавили в администрации округа.

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