Село Перемышль и ряд деревень остались без воды
Водоснабжение отключили в субботу, 25 июля, из-за аварии.
Администрация Перемышльского района сообщила, что в субботу отключили воду в Перемышле, деревнях Хохловка, Поляна и Жашково.
Где конкретно произошла авария и насколько она серьезна не уточняется.
- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации, - добавили в администрации округа.
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