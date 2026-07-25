Село Перемышль и ряд деревень остались без воды

Водоснабжение отключили в субботу, 25 июля, из-за аварии.

Администрация Перемышльского района сообщила, что в субботу отключили воду в Перемышле, деревнях Хохловка, Поляна и Жашково.

Где конкретно произошла авария и насколько она серьезна не уточняется.

- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации, - добавили в администрации округа.