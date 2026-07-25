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Новость дня Общество

В Калуге установят мемориальную доску декабристу и поэту Кондратию Рылееву

Владимир Андреев
25.07, 07:29
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Российское военно-историческое общество (РВИО) передало областному центру памятную доску, посвященную Кондратию Федоровичу Рылееву, поэту, общественному деятелю и одному из руководителей декабристского движения.

Кондратий Рылеев вошел в историю как автор знаменитого цикла «Думы», в котором через образы героев прошлого призывал соотечественников к мужеству, чести и патриотизму.

Как один из лидеров Северного общества декабристов, он принимал активное участие в подготовке восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Служение обществу было для него нравственным долгом — убеждением, за которое он заплатил жизнью: после подавления мятежа Рылеев был арестован, осужден и казнен в июле 1826 года.

Связь Калуги с именем Рылеева не случайна, - отметили в пятницу, 24 июля, в администрации области. Название улицы в областном центре уже давно напоминает о связи города с эпохой общественных преобразований и судьбами тех, кто стремился изменить будущее России. Теперь эту память дополнит мемориальная доска.

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