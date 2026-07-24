НОВИКОМ и НИУ ВШЭ изучили отношение молодых инженеров к ИИ

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) совместно с Высшей школой экономики изучил отношение молодых инженеров и специалистов промышленности к искусственному интеллекту. Опрос, проведенный среди 227 молодых специалистов - участников форума «Инженеры будущего», показал, что 81% респондентов уже используют нейросети в повседневной жизни, более 60% - в профессиональной деятельности, при этом 93% уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить человека на рабочем месте.

Среди наиболее популярных инструментов респонденты назвали отечественные и зарубежные языковые модели, а также сервисы для генерации изображений и автоматизации повседневных задач. Чаще всего ИИ применяют для написания программного кода, поиска информации, анализа больших массивов данных и подготовки текстовых документов.

Несмотря на активное использование новых технологий, молодые специалисты считают необходимым обеспечить их безопасное развитие. Так, 90,2% участников уверены, что вопросам этической и технической безопасности искусственного интеллекта необходимо уделять особое внимание.

При этом мнения о необходимости законодательного регулирования разделились практически поровну. 50,3% респондентов поддерживают введение ограничений для развития ИИ, тогда как 49,7% считают, что регулирование не должно тормозить технологический прогресс.

Одним из наиболее показательных результатов исследования стало отношение участников к перспективам рынка труда. 93,4% опрошенных не опасаются, что искусственный интеллект сможет заменить их на рабочем месте. Лишь 6,6% признались, что видят подобные риски.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего, он уже стал повседневным инструментом для молодых инженеров. Но значительная часть специалистов сегодня используют зарубежные решения или российские, но за рамками контура безопасности организации. А важно, чтобы российского инженера, разработчика, управленца в распоряжении были российские языковые модели, не уступающие по уровню лучшим зарубежным аналогам. Аналогично, у специалиста по информационной безопасности должны быть под рукой инструменты, быстро и эффективно проверяющие защищенность моделей — как простых CV, так и сложных LLM — от атак и манипуляций», — отметил Антон Сергеев, доцент МИЭМ НИУ ВШЭ, руководитель направления «Безопасный ИИ: алгоритмическое обеспечение и инструментальные средства».

С точки зрения регулирования и стимулирования российских разработок, государство уже предпринимает определенные шаги. На рассмотрении в Госдуме находится правительственный законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», который направлен на обеспечение технологического суверенитета в этой области и безопасность граждан.

«Именно этим вопросам был посвящен образовательный модуль, который мы провели совместно с НОВИКОМом на форуме «Инженеры будущего» в этом году», — добавил Антон Сергеев.

Форум «Инженеры будущего» прошел с 24 июня по 2 июля в Тульской области. Его ежегодно проводит Союз машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех. Площадка объединяет молодых инженеров, представителей промышленных предприятий, вузов и научного сообщества для обмена опытом и знакомства с передовыми технологиями. НОВИКОМ традиционно выступает партнером форума.

В этом году банк совместно с Московским институтом электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ организовал междисциплинарный модуль «Технологии безопасности искусственного интеллекта». Эксперты рассказали о ключевых уязвимостях моделей машинного обучения и современных подходах к обеспечению безопасности в системах искусственного интеллекта. Госкорпорация Ростех и НИУ ВШЭ являются стратегическими партнерами в сфере науки и образования с 2025 года.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из ведущих университетов России, многопрофильный научый, образовательный, проектный, аналитический и консалтинговый центр, активный участник национальных проектов и программ на федеральном и региональном уровне. В кампусах университета в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в первом в России онлайн-кампусе, обучаются более 60 тысяч студентов и аспирантов. Реализуются образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по широкому спектру подготовки, включая IT, искусственный интеллект, математику, инженерные науки, экономику, менеджмент, социологию, культурологию, философию, политологию, международные отношения, право, историю, психологию, востоковедение, медиа и коммуникации и другие направления, работает около двух десятков аспирантских школ. Помимо этого, в НИУ ВШЭ предлагается множество программ дополнительного профессионального образования и онлайн-курсов.

Московский институт электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) — одно из самых крупных подразделений Высшей школы экономики, ее инженерное крыло. Здесь учатся будущие программисты, математики, инженеры-конструкторы, специалисты по информационной безопасности, электронике и робототехнике. Ученые МИЭМ ведут исследования по десятками перспективным направлениям, от безпоасности искуственного интеллекта и квантовой криптографии до терагерцовых систем связи и сверхпроводящих наноструктур.