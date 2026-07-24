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«Пежо Ситроен Рус» и United Petrochemicals запустили производство моторных масел AUTOREPAR™ в Калужской области

United Petrochemicals (далее – UPEC, входит в SINTEC Group) и бренд запасных частей, автохимии и моторных масел AUTOREPAR™ («Пежо Ситроен Рус») объявили о старте стратегического сотрудничества.
24.07, 13:45
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В технопарке, расположенном в Калужской области, началось производство моторных масел российского бренда AUTOREPAR™ — преемника международной линейки EUROREPAR™, основанной французскими автопроизводителями «Пежо» и «Ситроен» (автоконцерн Stellantis).

Бренд создан в ответ на сегодняшние вызовы рынка запасных частей и послепродажного обслуживания, направленного на локализацию, высокое качество российской продукции и санкционную устойчивость.

Выбор производственной площадки обусловлен высоким уровнем технологического оснащения и многолетней экспертизой United Petrochemicals в разработке и выпуске оригинальных смазочных материалов, а также масштабным опытом сотрудничества с крупнейшими автопроизводителями.

В рамках соглашения технопарк обеспечит «Пежо Ситроен Рус» полный производственный цикл — от разработки и тонкой адаптации рецептур до промышленного выпуска и многоступенчатого контроля качества готовой продукции.

Таким образом, с конвейера сойдут три флагманских продукта AUTOREPAR™:

  • ОПТИМУМ 5W-30: полностью синтетическое моторное масло для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Продукт соответствует стандартам API SN и ACEA C2/C3, а также спецификациям PSA B71 2290 и MB 229.52/229.51/31.
  • РЕСУРС 5W-40: всесезонная синтетика для двигателей, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Масло сертифицировано по ACEA A3/B4 и обладает широким перечнем допусков, включая BMW LL-01, VW 502 00/505 00 и RENAULT RN0700/0710.
  • ЭКСПЕРТ 0W-30: малозольный продукт (по технологии Low SAPS), разработанный специально для современных гибридных силовых установок и автомобилей с системами «старт-стоп».

Вся линейка сертифицирована и выпускается в таре объемом 1 и 4 литра, а также в индустриальном формате — бочках по 205 литров. Продукция обеспечена многоуровневой защитой от контрафакта.

Геннадий Задорожный, директор по продажам United Petrochemicals:

«Выбор нашей площадки подтверждает статус UPEC как безусловного лидера контрактного производства оригинальных смазочных материалов и ключевого поставщика продукции для локализовавших сборку в России международных автоконцернов.

Для нас стратегически важно дальнейшее расширение и развитие сотрудничества с ведущими международными брендами, и в данном ключе решение AUTOREPAR™ выглядит логичным и закономерным: оно продолжает сложившуюся практику совместной работы с ведущими европейскими и азиатскими OEM-производителями, которые опираются на высокое качество и многолетнюю экспертизу технопарка, из года в год доверяя нам выпуск своей продукции».

Алексей Козлов, директор по маркетингу и развитию бизнеса сервисного обслуживания и запчастям:

«Моторное масло AUTOREPAR™ — это не просто новый продукт, а продолжение более чем 20-летней традиции качества, заложенной брендом EUROREPAR™. Запуская линейку моторных масел в России, мы опирались на уже накопленную экспертизу и строгие международные стандарты, но при этом адаптировали продукт под реальные условия эксплуатации — с учётом турбированных двигателей, сложных систем доочистки и российского климата. В 2024 году мы вывели на рынок российский бренд AUTOREPAR™ в качестве преемника EUROREPAR™, сохранив высокие стандарты качества, контроль поставщиков и строгие процессы производства. Мы уверены, что партнёрство с United Petrochemicals позволит нам сохранить все ключевые параметры качества и предложить рынку масло, которое завоюет доверие российских клиентов».

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