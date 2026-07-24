Группа ViVА поздравит Обнинск с 70-летием!

В юбилей «города первых» Администрация Обнинска и один из крупнейших социальных партнеров — компания SINTEC Group — приготовили для жителей и гостей специальный музыкальный подарок.

На центральной сцене в парке Белкино выступит покорившая ведущие концертные площадки мира и Государственный Кремлевский дворец популярная вокальная группа ViVА.

ViVА — это один из самых уникальных проектов, объединивший ярких солистов и артистов ведущих музыкальных театров России и Европы. Их восторженно принимали в Вене, Барселоне, Пекине и Монреале.

Гостей вечера ждёт насыщенная концертная программа: любимые мировые хиты, проверенные временем композиции и современная классика в живом исполнении.

Концерт пройдет в парке «Усадьба Белкино» 25 июля, начало в 19:45.

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