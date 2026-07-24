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Общество

Водоснабжение Сосенского привели в порядок после промывки

Сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» провели плановую промывку резервуара чистой воды на насосной станции 2-го подъёма в городе Сосенский Козельского района.
Ольга Володина
24.07, 11:56
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Фото: ГП «Калугаоблводоканал».
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Об этом в организации сообщили 24 июля.

К выполнению работ привлекли квалифицированных специалистов предприятия. Также задействовали специальную технику для проведения всех необходимых процедур.

В компании предупредили, что после промывки в воде может кратковременно появиться небольшое количество примесей. В ближайшее время показатели качества воды полностью приведут в соответствие с нормами.

- Данные мероприятия направлены на обеспечение высокого качества и безопасности воды, поступающей потребителям, особенно в условиях возрастающих летних нагрузок, – отметили в ГП «Калугаоблводоканал».

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