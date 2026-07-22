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Общество

В Калужской области выбрали лучших специалистов в сфере занятости населения

Дмитрий Ивьев
22.07, 08:56
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В соревновании участвовали 12 специалистов и девять филиалов кадровых центров региона.

Жюри оценивало эффективность работы организаций, удобство зон обслуживания для посетителей и реализованные проекты. Отдельное внимание уделили умению сотрудников применять новые методы, находить нестандартные решения и организовывать мероприятия для помощи соискателям.

Заместитель министра труда и социальной защиты региона Лариса Кулакова пояснила, что в этом году впервые выбрали лучшего специалиста по работе с ветеранами боевых действий, поскольку трудоустройство участников специальной военной операции стало одним из главных приоритетов для службы занятости.

Звание лучшего кадрового консультанта получила Ольга Зверева из Людиново, а лучшим карьерным консультантом признана Ольга Филатова из Сухиничей. Высокие результаты в работе с ветеранами также показала Олеся Кузнецова из Дзержинского центра. Среди организаций лидерами стали центры занятости Людиново и Жиздры, а также Хвастовичей и Ульяново.

Осенью Олеся Кузнецова и коллектив Людиново-Жиздринского центра представят Калужскую область на федеральном этапе конкурса.

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