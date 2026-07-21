Руководитель Росреестра Олег Скуфинский высоко оценил Калужскую область

Во вторник, 21 июля, прошло совещание по исполнению регионом поручений президента в земельно-имущественной сфере.

- Олег Александрович положительно отметил нашу область, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Так, в числе первых в стране на 100% внесли в ЕГРН сведения о границах территориальных зон. На завершающей стадии эта работа по муниципальным образованиям. Это база для инвесторов. Для вовлечения земель в оборот.

С 2020 года количество объектов без прав в регионе уменьшилось в 1,7 раза.

Проведена инвентаризация земель под строительство жилья. Выявлено 2 600 гектаров, которые можно задействовать. Внедряется Национальная система пространственных данных.

- Олег Скуфинский отметил большой потенциал роста уровня капитализации области, - подчеркнул Шапша. - По итогам совещания дал ряд поручений. Работа в земельно-имущественной сфере - это дополнительные инструменты экономического роста, улучшения жизни людей.