Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мобильные бригады с начала года доставили в больницы больше полутора тысяч пожилых калужан
Общество

Мобильные бригады с начала года доставили в больницы больше полутора тысяч пожилых калужан

Дмитрий Ивьев
21.07, 11:15
0 234
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В рамках нацпроекта «Семья» в регионе продолжается работа по доставке людей старше 65 лет, которые живут в сельской местности, мобильными бригадами в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров.

С начала текущего года этой услугой уже воспользовались свыше 1,5 тыс. пожилых людей. Доставка людей старшего поколения осуществляется центрами социального обслуживания бесплатно и без оформления заявления.

В состав мобильных бригад входят специалист по социальной работе и водитель, но при необходимости по согласованию с медучреждениями привлекаются и медработники.

Автомобиль может доставить в медорганизацию до семи человек из нескольких населённых пунктов. Машина адаптирована для перевозки инвалидов-колясочников.

Для записи необходимо обращаться в государственные учреждения социального обслуживания по месту жительства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhwNXI5SVdFOTRtK1BpblNBWXRUd2c9PSIsInZhbHVlIjoiMy92N3lnQjlTUVI1NmdXaFFmVVB4aFp6R0VHaThPdVlGMW1HK1NxM1NKU0hxL3NRc2l0V01qV1FZTm9LYUpNbVIweWZZQk5Idm13eVE4YmxPYUVQZmNsT1hzZHcyb0dXL1llUExQTXZYaGU3eUlCSGNUU2pUb3c3TkV3TXhENVJ4YzVqMW9jRTVOcTNySnZwZTg4WVhQV0JDaGJDTC9mV05jUjMwRTc4eGVNTTRtTC93V1pRNDdTVUxuazZQdGp5Y3JRN1lKYnNya0xvS3RHQURzMkRxWVJUODZ0NlF4MVB1Z0tqWkR6N3FYKzVwbVU4MmFWdmFETmc1cytxdW5kZGlrMFExZUxoenJPYkhOOWF5WE56OVJNTnJvZEFnenphTWtJMkRyb1JtZUltNnJkQm96eWRkdjhBa2gxUXlCckI3YkJESHIxTUs0V3JGVm9lTFc5L1dCQTI5djAyVE4wL29UYVI2WjJBUkxDQXFZVTVER0IzRUtaVFN1eHcrTGtVenVNZzNxSVI4RFpabWRVSGVsQTNqNjJGQWh0OGowNWZPNVYzZkV3bVJ0ZStMUVJWWERJR1Z3T3Rzc25QbHhJaiIsIm1hYyI6IjkzNTFjMjFkZjI5OTc0Nzg1OTU1MGMzNmVkNWE1NTYyM2E5ZDFlMTUxZjc1NDUzMTg2NmJmNDg4ZmI4ZWE0M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imw3YWJRSVNHUTY4c1lHMllxclArM2c9PSIsInZhbHVlIjoiSDNrQnNnWkd1dWFreFdVcUlKeG1XQlZQRkhMK3ZQSmxQR0YyK0dwYU5HUm9la2VDSzFyaHQrMG9MRFUxd0lHakhTSkE2ME43Q3djV0lSK0VNblBhbzZDUUNGWW9PTVovN25HK1FOdytiM3E4V3FsMmlvd3Jaa2xyM09QZW4xTjZWdmE3VXUzNVVtRktQWVBpbm10clc2cjdmQktDK2srL08vQkM0OU13dFpGQkJQeFpmSjFoQkJmTzZaY2NLemhEQXFDOHRCVEl4VHBJS2xvZUVVSmZJd3oyOGcxSEgxdElXVWxHNmdIRWZObjllcGRVd3ZiY2RtNVMxZmVqMnZ3RmNDMG1TWTBmOFB4aWVVeXFGbHVzV1hod293OXlqd0VyU1VMU1ZXM0ZicFNDdGF0M0RLdVpMeDcydlV3WmVxNm1MdGYydzJVdzJJUklsanNqQUJLTjBNOHRLV05YQitSN1NMM3BhNjhpaVhCeVFnWTdPcFNRQUY5UVdDc01VZ3B6Sm5SQzJlaElWOHR3QUxJY3JIdUVNbUN1RGF5UWIxWWxRZnp0Y21Ddjg3ZHp0ZHRocnNJaWt4WEpITkdiVnc4STBSMWJmSGRIRHM5U1lraVp2bktRakVpTG1aRENTcmFUdGNURzI1VEJGSFljdE9FNEdJby84MW5sb1oxRUxobDY0c1p3b0ttWVlPUGZoZE5ZVFlUeWNTQm8rdEJJZFFzYUd5MGkzVVRmUEZoNnN6T3dKZmRPY1pWUVJ2T2l3eTFxY25CN0xuYU1QaUtvQWs4MG5pdWpockhaeEJ3Nlo4bHRWM1FOYWNXdVZKM1ROWUNzalBmLzRmYWNkRitrTy95RSIsIm1hYyI6ImY3ZjIwYzRkMjM3YTFkMjYwMmI0MDUwODczZGNiZjFhYzEzOTgwMTYzOTMxNzAyYjdhN2MzZWFlNWQzYTg2MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+