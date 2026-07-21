Мобильные бригады с начала года доставили в больницы больше полутора тысяч пожилых калужан
В рамках нацпроекта «Семья» в регионе продолжается работа по доставке людей старше 65 лет, которые живут в сельской местности, мобильными бригадами в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров.
С начала текущего года этой услугой уже воспользовались свыше 1,5 тыс. пожилых людей. Доставка людей старшего поколения осуществляется центрами социального обслуживания бесплатно и без оформления заявления.
В состав мобильных бригад входят специалист по социальной работе и водитель, но при необходимости по согласованию с медучреждениями привлекаются и медработники.
Автомобиль может доставить в медорганизацию до семи человек из нескольких населённых пунктов. Машина адаптирована для перевозки инвалидов-колясочников.
Для записи необходимо обращаться в государственные учреждения социального обслуживания по месту жительства.
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