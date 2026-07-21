КАДВИ знают даже на краю света

А есть он, этот самый край света? Конечно, шутят на заводе. Это там, где уже работают наши электростанции.

Медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга» продолжает акцию «Журналист меняет профессию».

Ее цель — показать работу предприятий изнутри. Попробовать своими руками создать то, чем по праву гордится Калужская область.

Наши корреспонденты уже работали в полях и лабораториях, собирали машины и реставрировали исторические памятники.

На этот раз журналист Владимир Андреев отправился на завод «Калужский двигатель» и поработал в цехе, где производят электростанции для нужд Крайнего Севера.

Они дарят свет и тепло

Привычно включая настольную лампу или телевизор, мы вряд ли задумываемся о том, что все эти блага цивилизации стали доступны благодаря работе людей, создающих огромные и небольшие мобильные умные машины, вырабатываю­щие электричество.

Как это происходит? Мне всегда было очень интересно посмотреть, как производят электростанции. Конечно, то, что я увидел на КАДВИ — ​не Красноярская ГЭС, но сам факт, что маленький, в сравнении с перекрытиями рек, комплекс газотурбинной электростанции может дать свет и тепло целому поселку где-­нибудь за Полярным кругом, завораживает.

К счастью, мне удалось не только посмотреть, но и приложить пусть мизерную частичку своего труда в производство электростанций.

Проходная завода встретила привычной пропускной проверкой, затем ​полагающийся всегда инструктаж по технике безопасности, и вот мы с провожатым сотрудником КАДВИ Юрием идем по ухоженным дорожкам мимо цехов предприятия. Наш путь лежит в механический цех корпусных деталей.

Пока шли, Юрий увлеченно рассказывал об истории производства энергетических установок на предприятии. Оказывается, идея делать электростанции возникла у руководства КАДВИ еще в конце 90­х годов прошлого века. Инициатором идеи выступил ныне президент ПАО «Калужский двигатель» Юрий Лейковский. С 2017 г. это направление получило второе дыхание и сейчас имеет серьезное развитие и высокую рыночную перспективу.

Сегодня калужские электростанции успешно работают в системе ЖКХ Пермского края — ​электричество и тепло получили жители Чусового. Энергетические установки КАДВИ поставляет крупнейшим российским нефтяным и газовым гигантам для работы в условиях Крайнего Севера.

— Поставки агрегатов от производителей Европы, США и Японии находятся под эмбарго, — поясняет Юрий. — ​Рынок остро нуждается в замене выработавших ресурс установок, и эту нишу занимает Калуга.

Кстати, сейчас на КАДВИ разработан газотурбинный двигатель, который станет «сердцем» 90­тонного карьерного самосвала.

Даешь молодежь!

В цехе, куда мы пришли, уже вовсю шла работа. Сегодня загрузка завода что называется под завязку. Приятно удивило большое количество молодых людей.

— Да, у нас сегодня молодежи на предприятии трудится более 40 процентов, — ​с гордостью отметил Юрий, увидев мое удивление.

Знакомимся с мастером одного из участков. Здесь детали будущих энергоустановок доводят до высокой точности. Сразу вспомнились школьные уроки труда, когда мы в синих халатах и таких же беретах терзали напильниками зажатые в тиски куски металла.

— Ручной напильник остался в музее, — ​шутит мастер участка Михаил. — ​Сейчас мы обрабатываем детали с помощью пневматических инструментов.

Беру в руки инструмент, похожий на пистолет и пробую зачистить заусенцы на детали. С первого раза не получается. Мастер с улыбкой показывает, как надо. После нескольких неудачных попыток, маленький бур инструмента наконец-то срезает заусенец. Дело пошло!

Гладкая, зачищенная кромка части корпуса блестит, и невольно начинает блестеть улыбка на моем лице. Могу, получается! А значит, через некоторое время эта деталь встанет в нужное место всего агрегата и поедет куда-нибудь под Уренгой и заурчит там, вырабатывая столь необходимое людям электричество.

За работой время летит быстро. Впрочем, в этот день мне предстояло еще одно испытание. Идем на соседний участок. Здесь станки с программным управлением без остановки шлифуют другие детали электростанций. Знакомимся с молодым парнем, стоящим у одного из станков.

Он представляется Арсением Петровичем, несмотря на свой возраст. Парень только полтора года назад пришел на КАДВИ после окончания Калужского технологического колледжа и уже достиг квалификации четвертого разряда.

— Через месяц получу повышение, стану оператором-наладчиком, — ​рассказывает он. — ​Очень много молодежи сейчас к нам приходит. Из техникумов, институтов. Мне нравится, что им сразу прикрепляют опытного наставника.

Кстати, на КАДВИ наставник не бросает своего подопечного после того, как тот освоится в профессии. Он всегда рядом и, если что, ​сразу поможет.

Станок, которым управляет Арсений, называется вертикально обрабатывающий центр. Агрегат серьезный, к нему без такой же серьезной подготовки не подпустят. Мне разрешили лишь измерить нутромером диаметр и нажать какую-то кнопочку на дисплее. И о чудо! Машина заработала, полилась охлаждаю­щая жидкость, деталь двинулась к резцам. Действо почти фантастическое!

Уметь читать чертежи и не только

Пока автомат обрабатывал деталь, Арсений объяснил, что работать на таких станках очень интересно. Важно не только досконально знать весь техпроцесс, принцип работы станка и его управление.

— Как бы технологии не развивались, как бы не отдавали мы многое на откуп роботам, умение, например, читать чертежи остается крае­угольным камнем в нашей профессии, — ​философствует Арсений. — ​Да знать, как обращаться с шанцевым инструментом тоже не помешает, — ​добавляет он с улыбкой, видя, как я пытаюсь вспомнить, как измерить деталь с помощью обычного штангенциркуля.

Старики, ветераны завода, не раз говорили, что роботы, конечно, штука хорошая, но своя голова и опыт всегда востребованы будут. И это, действительно, так. Как не лишней будет и хорошая физическая форма.

Единственное, что мне реально доверили на этом участке, кроме символического нажатия кнопочки, — ​подносить детали к станку. Скажу я вам, они совсем не легкие. С непривычки после часа-другого уже немного заныла спина. А вокруг ребятам все нипочем. Привыкли, да и со спортом, по всему видно, дружат.

Кстати, к спорту на КАДВИ особое отношение. Пожалуй, ни на одном заводе в Калуге я не видел такого стадиона и спортплощадок. Расположены они непосредственно на заводской территории. Не надо никуда далеко ходить. Тут и в футбол можно погонять, и в теннис поиграть, и на тренажерах мускулатуру подтянуть.

Вместо послесловия

Когда я уходил с проходной КАДВИ, в голове было ощущение, что я оставляю здесь частичку себя. Пусть это была всего пара зачищенных за­усенцев и одна нажатая кнопка на станке, но теперь я точно знаю, что там, на Крайнем Севере, в деталях этих электростанций есть и мой трудовой след.

Честно говоря, до этой поездки я, как и многие, воспринимал электричество как должное. Щелкнул выключателем — ​и свет есть. А тут увидел, сколько ума, сил и ручного труда в него вложено. И главное, руками кого? Молодых парней вроде Арсения, которые только из колледжа, но уже говорят о чертежах как о захватывающей книге, и опытных мастеров, готовых подсказать в любой момент.

Этот завод удивил меня не станками (хотя они впечатляют), а людьми. Здесь не ноют про импортозамещение, ​здесь его делают. Здесь не боятся, что молодежь не та пошла, здесь ее растят, учат и держат.

А есть он, этот самый край света? Теперь я знаю ответ. Его нет, потому что калужские газотурбинные электростанции могут и будут работать везде, где нужны тепло и свет. И пока на КАДВИ есть такие мастера и такие ребята, наша техника будет добираться до самых отдаленных уголков. Я в этом убедился лично.

г. Калуга, ул. Московская, 247

Тел.: (4842) 76-32-98

www.kadvi.ru