Чему может научить один день на конвейере Haval M6

На заводе «Автомобильные технологии» кадры растят самостоятельно.

История предприятия началась в индустриальном парке «Росва» под Калугой в апреле 2010 года с открытия завода «ПСМА Рус».

После ухода иностранных инвесторов из России на площадку пришло работать предприятие «Автомобильные технологии». Это стало одним из ключевых событий в деле перезапуска калужского автокластера.

Здесь стартовал полный цикл производства кроссоверов Haval M6, включающий сварку, окраску и сборку.

Чтобы понять, как устрое­ны процессы изнутри и каково это — ​быть частью команды одного из локомотивов калужской автопромышленности, наш корреспондент провел здесь один рабочий день в роли новичка линии сборки.

Что удалось узнать, почувствовать и понять на собственном опыте — ​в этом репортаже.

День новичка

Чтобы стать сотрудником «Автомобильных технологий», вовсе не обязательно иметь профильное образование. Главное, мотивация и ответственность, а всему остальному здесь научат.

— Мы выстроили прозрачный процесс адаптации, — ​рассказывает специалист по массовому обучению Юлия Танчинец. — ​Новичок с первого дня получает полную заработную плату, поскольку компания рассматривает период обучения не как формальность, а как полноценную инвестицию в будущего профессионала.

Сроки обучения при этом гибкие: они зависят от размера группы новичков и индивидуальных способностей каждого сотрудника, могут составлять от одного до двух месяцев. Однако прежде чем допустить новичка к самостоя­тельной работе, наставник обязательно убеждается, что тот полностью освоился.

— Только после этого мы даем зеленый свет, — ​уточняет Танчинец. — ​Сама программа подготовки включает курсы обучения по электробезопасности, пожарной безопасности, расширенный курс по охране труда, первой помощи в различных ситуациях и многие другие обязательные модули.

Когда вводный инструктаж по технике безопасности завершен, наступает время обеда. На прием пищи в столовой отводится 45 минут, но провести это время можно не только за едой: в специальной зоне сотрудники могут почитать или поиграть в настольные игры. И что немаловажно, плата за обед для работников чисто символическая, ведь большую часть расходов традиционно берет на себя предприятие.

Учат в школе

Во второй половине дня снова обучение. На этот раз в Школе сборки. Она находится прямо в цехе, рядом с конвейером.

Обычно новичок проводит под крылом куратора из отдела обучения два­­-три дня, но мне устроили ускоренный курс молодого бойца, после чего отправили на конвейер.

В этой святая святых любого автозавода меня первым делом ознакомили с трудовым распорядком.

За пять минут до начала смены мастер собирает команду у анимационной доски в комнате для брифингов, которые имеются на всех участках конвейера. Здесь кратко разбираются плановые показатели предыдущего дня, рассматривается, какие ошибки были допущены.

На магнитной доске также висит схема линии с постами, у которых расположена фотография оператора на магнитике с его ФИО. Каждые два с половиной часа происходит ротация операторов по постам конвейера.

Научно доказано, что если человек делает одну и ту же монотонную работу более двух с половиной часов, его продуктивность снижается, а вероятность ошибки повышается.

Поэтому периодически вид работы на конвейере нужно менять. И магнитная доска предназначена как раз для того, чтобы оператор в любой момент мог подойти к ней и посмотреть, на каком посту он будет работать следующие два с половиной часа.

Исходной точкой сборки служит чистый кузов — ​уже сваренный и окрашенный. Дальше он отправляется на линию, где шаг за шагом обрастает деталями, механизмами и электроникой.

Линия спроектирована так, что готовый автомобиль сходит с конвейера в нескольких метрах от его начала. Таким образом, операторы воочию наблюдают конечный результат своего труда.

За смену с линии выходит около 80 автомобилей.

Контроль качества

На конвейере мне доверили укладку проводов к топливному баку и крепление тормозного троса. Весь процесс проходил под контролем опытного оператора, который мгновенно приходил на помощь, когда это требовалось.

По всей протяженности конвейера размещена система сигнализации «Андон», которая обязывает любого оператора немедленно останавливать процесс при возникновении сомнений в качестве выполненной операции. Заметил отклонение или не уверен — ​дергай за шнур, и процесс остановится.

Цель этой системы в том, чтобы при ошибке остановить работу с данным автомобилем и исправить ее. Машина не поедет дальше до тех пор, пока прибывший по вызову бригадир не устранит дефект.

Также вдоль всего конвейе­ра, в конце каждого участка сборки расположены посты внутреннего контроля. Цель работающих на них операторов — ​достижение нулевого уровня дефектов.

Специалисты по качеству визуально и тактильно проверяют каждый узел, собранный на их участке, гарантируя, что на следующий этап переходит только автомобиль, полностью соответствующий заводским стандартам.

— Каждый автомобиль движется по линии с сопроводительным листом, — ​рассказывает руководитель цеха сборки Ольга Михнева. — ​Поначалу он почти пустой, но со временем будет содержать огромный объем информации: VIN‑номера, бадж­­-номера, QR‑коды для сканирования при переходе с линии на линию. Полный пакет документов проверяется на финальном посту перед передачей автомобиля в департамент качества.

Династии

Штат предприятия составляет около 2000 человек. Любопытно, что в производственных цехах много женщин, причем они встречаются даже там, где раньше безраздельно господствовали мужчины, к примеру, на сварке.

Мужчин и женщин на заводе примерно поровну. Согласно исследованиям, именно такие сбалансированные коллективы показывают лучшие результаты: они быстрее адаптируются к изменениям, меньше конфликтуют и стабильнее справляются с плановыми показателями.

Есть у этого и еще один плюс — ​на заводе нередки случаи, когда сотрудники знакомились на производстве и создавали семьи. Мало того, за относительно небольшую 16­летнюю историю предприятия здесь успели зародиться целые семейные династии. Их здесь уже более десятка.

После всего увиденного приходит понимание: если судьба когда-­нибудь выведет меня из журналистики, я приду на «Автомобильные технологии». Встану за конвейер, научусь крутить гайки и укладывать тросы, а потом, глядишь, и до кресла начальника дорасту. Тем более, что здесь в это искренне верят и готовы помочь каждому.

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