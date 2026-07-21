В Перемышльском районе мать дошкольника заплатит штраф за оскорбление педагога

Во вторник, 21 июля, прокуратура Перемышльского района сообщила о назначении штрафа местной жительнице.

По данным ведомства, она оскорбила педагога в детском саду.

Между воспитательницей и одной из родительниц возник конфликт. Женщина не сдержалась и прилюдно обругала сотрудницу детсада нецензурными словами.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении и назначила штраф в размере трёх тысяч рублей.