В Перемышльском районе мать дошкольника заплатит штраф за оскорбление педагога
Во вторник, 21 июля, прокуратура Перемышльского района сообщила о назначении штрафа местной жительнице.
По данным ведомства, она оскорбила педагога в детском саду.
Между воспитательницей и одной из родительниц возник конфликт. Женщина не сдержалась и прилюдно обругала сотрудницу детсада нецензурными словами.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении и назначила штраф в размере трёх тысяч рублей.
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