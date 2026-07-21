ТБФ: от традиций — к звездам

Троицкая бумажная фабрика — один из промышленных символов области. Она уже 240 лет объединяет богатое наследие, современные проекты и заботу о будущем региона.

240­-летие Троицкой бумажной фабрики стало не просто юбилейной датой, а подтверждением того, что предприятие продолжает развиваться и создавать новые смыслы. Символом праздничного года стало открытие космонавтика­­-бумажника — ​37-­й мини­­-скульптуры знаменитого космического маршрута Калуги. Вместе с развитием социальных инициатив и кадровых проектов это событие подчеркивает: фабрика не только хранит традиции, но и уверенно смотрит в будущее.

Юбилей, который остается в истории

240 лет для промышленного предприятия — ​это целая эпоха, сотканная из труда поколений, профессионального мастерства и верности своему делу. Основанная в 1786 году, Троицкая бумажная фабрика прошла через смену эпох и технологий, сохранив репутацию одного из ведущих предприятий региона и надежного работодателя.

Одним из центральных событий юбилейного года стало открытие космонавтика-бумажника. Торжественная церемония прошла 15 июля в сквере Музейно-­­краеведческого центра «Палаты Коробовых», где появился 37-­й бронзовый космический символ Калуги.

Место для новой мини­­-скульптуры выбрано неслучайно. С конца XIX века в Палатах Коробовых работала Калужская ученая архивная комиссия, где бережно хранились исторические документы на бумаге и пергаменте. Так бронзовый малыш стал символическим мостом между многовековой историей хранения документов и почти двумя с половиной веками развития бумажного производства на Калужской земле.

Подарив городу собственного космического героя, фабрика сделала юбилейный подарок не только калужанам, но и многочисленным туристам. Космонавтик­­-бумажник уже стал новой точкой притяжения, напоминая о богатом промышленном наследии региона и роли предприятия в его развитии. По доб­рой традиции у мини­­-скульптуры обязательно появятся свои приметы. Говорят, прикосновение к ней поможет воплотить творческие замыслы и принесет удачу в учебе, ​ведь бумага во все времена оставалась символом знаний и новых открытий.

Главная инвестиция — ​люди

Однако все же главный капитал предприятия не бронза, не производственные мощности и даже не богатая история. Это люди.

Сегодня, когда кад­ровый вопрос остается одним из главных вызовов для промышленности, на Троицкой бумажной фабрике делают ставку на долгосрочную стратегию. Здесь последовательно работают с молодежью: проводят профориентационные экскурсии, организуют летние трудовые проекты, знакомят школьников и студентов с современным производством, помогают сделать осознанный выбор профессии.

Такой подход позволяет формировать кадровый резерв не на словах, а на деле. Молодые люди получают первый опыт общения с производством, видят перспективы профессионального роста, а предприятие воспитывает специалистов, которые в будущем смогут продолжить его историю.

Связь поколений

За 240 лет менялись технологии, оборудование и производственные процессы, но неизменным оставалось главное — ​уважение к человеку труда. Именно преемственность поколений остается одной из самых прочных опор предприятия.

Юбилейный год стал подтверждением того, что фабрика развивается не только как современное производство, но и как активный участник общественной жизни региона. Социальные проекты, благоустройство городского пространства, внимание к молодежи и создание новых точек притяжения — ​все это складывается в единую стратегию развития.

Настоящий юбилей измеряется не количеством прожитых лет, а способностью двигаться вперед. И Троицкая бумажная фабрика встречает свое 240­-летие именно такой, ​сохраняя лучшие традиции, открывая новые горизонты и продолжая писать историю, в которой прошлое становится надежной основой будущего.

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