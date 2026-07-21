ТБФ: от традиций — к звездам
Троицкая бумажная фабрика — один из промышленных символов области. Она уже 240 лет объединяет богатое наследие, современные проекты и заботу о будущем региона.
240-летие Троицкой бумажной фабрики стало не просто юбилейной датой, а подтверждением того, что предприятие продолжает развиваться и создавать новые смыслы. Символом праздничного года стало открытие космонавтика-бумажника — 37-й мини-скульптуры знаменитого космического маршрута Калуги. Вместе с развитием социальных инициатив и кадровых проектов это событие подчеркивает: фабрика не только хранит традиции, но и уверенно смотрит в будущее.
Юбилей, который остается в истории
240 лет для промышленного предприятия — это целая эпоха, сотканная из труда поколений, профессионального мастерства и верности своему делу. Основанная в 1786 году, Троицкая бумажная фабрика прошла через смену эпох и технологий, сохранив репутацию одного из ведущих предприятий региона и надежного работодателя.
Одним из центральных событий юбилейного года стало открытие космонавтика-бумажника. Торжественная церемония прошла 15 июля в сквере Музейно-краеведческого центра «Палаты Коробовых», где появился 37-й бронзовый космический символ Калуги.
Место для новой мини-скульптуры выбрано неслучайно. С конца XIX века в Палатах Коробовых работала Калужская ученая архивная комиссия, где бережно хранились исторические документы на бумаге и пергаменте. Так бронзовый малыш стал символическим мостом между многовековой историей хранения документов и почти двумя с половиной веками развития бумажного производства на Калужской земле.
Подарив городу собственного космического героя, фабрика сделала юбилейный подарок не только калужанам, но и многочисленным туристам. Космонавтик-бумажник уже стал новой точкой притяжения, напоминая о богатом промышленном наследии региона и роли предприятия в его развитии. По доброй традиции у мини-скульптуры обязательно появятся свои приметы. Говорят, прикосновение к ней поможет воплотить творческие замыслы и принесет удачу в учебе, ведь бумага во все времена оставалась символом знаний и новых открытий.
Главная инвестиция — люди
Однако все же главный капитал предприятия не бронза, не производственные мощности и даже не богатая история. Это люди.
Сегодня, когда кадровый вопрос остается одним из главных вызовов для промышленности, на Троицкой бумажной фабрике делают ставку на долгосрочную стратегию. Здесь последовательно работают с молодежью: проводят профориентационные экскурсии, организуют летние трудовые проекты, знакомят школьников и студентов с современным производством, помогают сделать осознанный выбор профессии.
Такой подход позволяет формировать кадровый резерв не на словах, а на деле. Молодые люди получают первый опыт общения с производством, видят перспективы профессионального роста, а предприятие воспитывает специалистов, которые в будущем смогут продолжить его историю.
Связь поколений
За 240 лет менялись технологии, оборудование и производственные процессы, но неизменным оставалось главное — уважение к человеку труда. Именно преемственность поколений остается одной из самых прочных опор предприятия.
Юбилейный год стал подтверждением того, что фабрика развивается не только как современное производство, но и как активный участник общественной жизни региона. Социальные проекты, благоустройство городского пространства, внимание к молодежи и создание новых точек притяжения — все это складывается в единую стратегию развития.
Настоящий юбилей измеряется не количеством прожитых лет, а способностью двигаться вперед. И Троицкая бумажная фабрика встречает свое 240-летие именно такой, сохраняя лучшие традиции, открывая новые горизонты и продолжая писать историю, в которой прошлое становится надежной основой будущего.
г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1.
Тел.: 8 (48434) 3-24-21, 8-919-031-55-37.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.