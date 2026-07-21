84 тонны калужских лисичек отправили в Европу

Грибы поставляются с начала июня, сообщили во вторник в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Преимущественно грибы продаются в Германию и Литву.

Основными районами заготовки называются Мосальский, Мещовский, Спас-Деменский, Износковский, Козельский, Дзержинский и Сухиничский районы.