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Общество

84 тонны калужских лисичек отправили в Европу

Дмитрий Ивьев
21.07, 10:11
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Грибы поставляются с начала июня, сообщили во вторник в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Преимущественно грибы продаются в Германию и Литву.

Основными районами заготовки называются Мосальский, Мещовский, Спас-Деменский, Износковский, Козельский, Дзержинский и Сухиничский районы.

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