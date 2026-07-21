В лесах Калужской области проверили уровень радиации

Специалисты оценили радиационную обстановку на территории Еленского и Ульяновского лесничеств. Всего обследованию подвергли 8019 гектаров леса, на которых ранее были введены ограничения на любую деятельность, рассказали 21 июля в Минприроды.

По итогам замеров выяснилось, что зон с высоким уровнем радиоактивного загрязнения в этих местах нет. Большая часть проверенной территории, а именно 7547 гектаров, имеет средний уровень загрязнения. Еще 472 гектара леса отнесли к условно чистой зоне с минимальными показателями.

Такие проверки необходимы для безопасного планирования вырубки деревьев и вывоза древесины. Точные данные об уровне загрязнения на конкретных участках позволяют специалистам соблюдать все меры предосторожности при работе в лесу и не допускать рисков для здоровья людей.