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Общество

Около 300 тысяч пациентов приняла за год поликлиника на Правобережье Калуги

Дмитрий Ивьев
20.07, 15:47
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За первый год работы новая поликлиника на Правобережье Калуги приняла больше 209 тысяч взрослых и 76 тысяч детей. Более 12 тысяч человек прошли ультразвуковую и функциональную диагностику, обследовались эндоскопическими методами. Почти 40 тысяч пациентов обращались на доврачебный прием.

Прием пациентов ведут врачи по 26 специальностям. В клинике также размещаются фильтр-бокс, телемедицинский центр, подстанция скорой помощи и планируется переезд Центра активного долголетия, а также открытие водолечебницы.

Для посетителей поликлиники в первый день рождения медучреждения медики провели праздничную программу, направленную на профилактику заболеваний. Пациенты смогли проверить основные показатели здоровья на аппарате с искусственным интеллектом и пройти биоимпедансометрию, а после получить консультацию специалистов Центра здоровья.

Доступность медицинских учреждений и медицинской помощи одно из ведущих направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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