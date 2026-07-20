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Общество

Турпоток в Калужскую область превысил 4 миллиона человек

Дмитрий Ивьев
20.07, 15:26
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По итогам 2025 года Калужскую область посетили более четырех миллионов туристов, что на 20 процентов больше, чем в 2022 году.

Чтобы закрепить эту положительную динамику, в текущем году на региональную программу развития туризма выделили более 220 миллионов рублей. Эти средства направят на создание новых мест для размещения гостей, строительство современных точек притяжения, улучшение инфраструктуры и поддержку социального туризма.

Одним из ключевых проектов стало обустройство туристического центра в Центральном парке культуры и отдыха Калуги. В рамках инициативы «Калуга. От истории к будущему» планируется полностью обновить детские площадки и установить там современное оборудование. Общая стоимость этих работ превысит 63 миллиона рублей. Параллельно активно развивается и сфера размещения гостей.

К 2030 году планируется увеличить поток туристов в регион в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.

Губернатор Владислав Шапша выразил надежду на то, что путешественники и впредь будут с удовольствием приезжать в Калужскую область и любить этот край.

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