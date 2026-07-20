На улице Кибальчича снова паслись лошади

Об этом в воскресенье, 19 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, так начинается каждое утро.

— А во дворе домов № 1, 3, 5, 7 на улице Кибальчича так начинается каждое утро! - Вся зелёная зона двора в испражнениях. Окно открываешь и запах навоза вместо ароматизатора! Почему не принимаются меры? Ежегодная проблема 30-го микрорайона и микрорайона Байконур. Мы живём в городе! Но город позволяет самому себе превращаться в деревню! Слава об этом уже дошла до Московской области и Москвы. Про наш город уже говорят так: «А это тот город, где коровы и лошади повсюду табунами гуляют?» Неужели властям не стыдно?

— Наши специалисты совместно с полицией постоянно проводят рейды и, если удается найти хозяев животных, то привлекают их к административной ответственности, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - К сожалению, установить собственника животных действительно сложно, у животных нет опознавательных знаков, чипов, чтобы сразу установить их владельца и выписать штраф. Правовых оснований для изъятия животных пока не существует.