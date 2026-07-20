В Людиново ремонтируют детский сад «Сказка»

Работы проходят в рамках национального проекта «Семья».

К настоящему моменту строители уже завершили основные подготовительные этапы. В главных помещениях оштукатурили и зашпаклевали стены с потолками, полностью заменили канализацию и установили две новые входные группы. Сейчас рабочие меняют электропроводку, оконные рамы и межкомнатные двери, а также начали заливать новые полы.

Одновременно с ремонтом идет подготовка к обновлению внутреннего убранства сада. Уже заключены договоры на поставку современной мебели и необходимого оборудования. Полностью завершить все работы планируют к концу октября.

Заведующая детским садом Ольга Луковникова подчеркнула, что руководство внимательно следит за каждым этапом ремонта. По ее словам, важно сделать так, чтобы обновленное здание служило долгие годы и было максимально удобным и безопасным как для детей, так и для воспитателей.