Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиново ремонтируют детский сад «Сказка»
Общество

В Людиново ремонтируют детский сад «Сказка»

Дмитрий Ивьев
20.07, 12:27
0 253
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы проходят в рамках национального проекта «Семья».

К настоящему моменту строители уже завершили основные подготовительные этапы. В главных помещениях оштукатурили и зашпаклевали стены с потолками, полностью заменили канализацию и установили две новые входные группы. Сейчас рабочие меняют электропроводку, оконные рамы и межкомнатные двери, а также начали заливать новые полы.

Одновременно с ремонтом идет подготовка к обновлению внутреннего убранства сада. Уже заключены договоры на поставку современной мебели и необходимого оборудования. Полностью завершить все работы планируют к концу октября.

Заведующая детским садом Ольга Луковникова подчеркнула, что руководство внимательно следит за каждым этапом ремонта. По ее словам, важно сделать так, чтобы обновленное здание служило долгие годы и было максимально удобным и безопасным как для детей, так и для воспитателей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFOVjZpVFdMeUE2YllSdmhLL010c1E9PSIsInZhbHVlIjoibXE2d0JwZnpKVWpnWURad3UvYlh0aGEwMHlZSUFxZDk5WWFnMVlKbUxzd2UvTDV5cjZBc1A1UVUxZThoT0lZYVlxdTNRUm13SnJ2aW16QUw4VDIrYlhrdXNzeDd2NzQrZVpnRndPTVhYVUlUUERMWVFtaDhOZHlsNEV3QVJkMWFiamhtamRRcTJHc2QvT1pMU0VXdU8rczVReDYvRXY0NnRDdUVPazBkd3A3Vm5aZlp1UmZsUUM1dEVXTjBQZEI5aktnOGthQVlTZml0dmlXMkoxNFZFNEppR1ZyUlA3VkkyWnQzam9uOGJINlBTOU5tYXpZa29VekU5Zk9zcTNIS0dMdENKSWIwNGNxQzROMis3a1VxVTlWWkNxLy9LcmFXMm0vVG8vTHpVQkNMbEF3bmVYTVJOeVRGN1Zhd3BzNFFUY0l6Y0JsTSsrYkVyOWcrUUkxSGZScEJBZWdoQlhEWlJiOXVuNXpPQU13SDN6UXpzeStSVVlTRkpmQ3laVStqdXAyeDlONUV3RVQ2YndSWGJuUWxMdFhseFpZM0VtUnEvUTJuWEcyQ2RJdjRpTzJveW5LSmZEL1hPNU5XblErViIsIm1hYyI6IjhkNDAxMDUxMWY0NWY2ZjNjMDQyNTJiYWYxYzIzN2QxMjRlYzBlZTk3ZTkwN2JjMGFlZjZkOGVkNDUyYWZmNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhRN1FBdnhxdGpTS0k1TUk0aWtCTFE9PSIsInZhbHVlIjoiSGg5S2lVdzl1MXIrTDJwaHBtVyt2Tk5yV3E1TWozN1dRRDJlODJ2NDlvblZsQlo4SzNqcEtWcnZDcjBGSTNOMDJzeGZ5ZTNiRDFVQ2RIZ28ySzdlZi9IQTgvenlTSHNXUlo2OXgvODJ6VUUxVnhITkYzMklYNGg3a29YS0MwR3JvQ1I0WitOaWJ0RVVDaytNZlJFdlpyVGdqZE9GdW1kTFlyaEp3NlhXbzk5OW12V0ZUTno1d2ZPMTAxRksvWm9QTUQ2dG9Eam5wOTVYVUhOYVhwNWlZYm5aZmdPdlFHd1llOHJjSjVtU2lJakVHS2xrTE9CcVJWRktmNklCeGVWa2M5RlRQMXUyVGcreFc0Vi93U09FQ0hQRUgvcEd0OW1iZUFtYjNqbS92VUtFK0tqRWdSQU9yczVEVVNkTTlZakppazAxVU5CbDJRa0JwbzRCaTU4RUxZaWh1ZE1sdGFWeitmVmlNRHVTWWJ0cW1ZbEFkcXUzaVNuUEZ5VG1sc0JmclJGRkE2SjlGSzRKeFZLcUpWVDdWNCtnc2VWdStSdkgvK0NoekFDUExJYkpZQTY1S3pDSURRS3ZndnhKZGlxam9jMnpCakNxSVRsWFc3NmpNZ2N0b05lNTU4aFRpcFJ5WU0xMFpHd1BYTzdVOHV1RThSZkQ0ZjhvNkhzQ3pqdnh3Mm5FY0lNTEcxRkhYZ05aZm9KVklFT2gvYnd4N2JTWDd1UFJBZWhFd1FNSHhBYW9KWXc5c0t1NXp2ZkVlRFo0VGJweVJQK0FpVzRHZHpTa21rQldiSkF5WVNRdHV0TGQyRnlLV3J5K3lmVWZEY0FjaEhKd0k3MFBsbENvOFFaLyIsIm1hYyI6IjE3YTk4YzQ1YjVkZDY3MzhhMGU4NjkxOTU5NTY2NTNiYTIwZjUzYzkwOTdlZjhlYTdhZDVkNDUwMTFjM2IyZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+