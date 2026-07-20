В Калуге образовательную организацию оштрафовали за долги перед поставщиком

В понедельник, 20 июля, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица образовательной организации.

По данным ведомства, учебное заведение и подрядчик заключили контракт на сумму 1,6 миллиона рублей. Поставщик должен был привезти интерактивные панели для учебы. Товар доставили в срок, а вот деньги перечислили с задержкой.

Прокуратура города Калуги возбудила дело об административном правонарушении. Должностное лицо организации привлекли к ответственности и назначили штраф.