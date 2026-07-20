Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге образовательную организацию оштрафовали за долги перед поставщиком
Общество

В Калуге образовательную организацию оштрафовали за долги перед поставщиком

Евгения Родионова
20.07, 12:38
0 634
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 20 июля, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица образовательной организации.

По данным ведомства, учебное заведение и подрядчик заключили контракт на сумму 1,6 миллиона рублей. Поставщик должен был привезти интерактивные панели для учебы. Товар доставили в срок, а вот деньги перечислили с задержкой.

Прокуратура города Калуги возбудила дело об административном правонарушении. Должностное лицо организации привлекли к ответственности и назначили штраф.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh0Tnc3SG1xaDdrcUZlZVFJVTRKdkE9PSIsInZhbHVlIjoiUkdVd3BWako3bWViZG9jTEdKcHFldmpMQTcwdkFZUDh4Y1FOQ0xjbUgrRjFXME54Z3lQbXUxbWhEZlhqbGFDTHhKZko0UitKTTgvQ2t4UDQ1L0ZpWW5kQzRYU0JVWGtnT29sYzZCTEcxMFZOWFdLZW1OdnhDdk43Y2lCbXEzRm5kbHZOTXZuTWlUQnA3ZE1YZGd6K0twK3QzSmVUWWlJejh2cUVocjZSQzAxRmhBSW1RR2tYWElFNUdyRjdyZm1lc1VlelZiK2p5MFlVdlNYdGF2d2FNcU1Ed0RxRjB4VElxV3JJOExJaDg0RHNTR1VqNUFGQVZWdVdzelBrY1FCaDZYMXNjMjlJU1VoSmpGT0JicDhmcWNxMjlrY2hwMGgycHY0eEFuM1FsbnZyUGJHbmt2UllNRnIzd1pmWXJjSzR1Ni82TUREZE84TG9zVzFFR1kwY3VoZG1iajMwQjNjZ0N2RUcxOUZTSGVwdWRqT1kwV1VqVTNKTE5Ed2RGa2NJb25GcnlSQWJCM2RPMzUyRm5Zb25UM25GUE81WXRuQVpnbSszMnhac3NkVThGWDlqTGFIZnRJWjJaQ0lnSnZUQiIsIm1hYyI6Ijk4N2Y1Y2RjNTA4ZWRjZjRhZjg1M2I1YzY5MGVmNzA4MmVlZDEzM2FmYmU3NThiYTU2MTgzMTVkMTJlZDdiMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InB2bi96TncxZUZrRXdaUDlTWERvZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiV0ZLOWh3eU96RlJwaGVvR1l1THBxL0FhL1UxSHJQSHpBcnBidlY0MmUwSSthMnErbU9pVE9BQmdVUUJMTXl4N25wZUVIU1ptMGx6UCtmb3NSd2tDYzFwcE9QYklHbG1CTjduNEpnalVheVAvTVlpcHl6N21KdnFoUjcyNzc0bUhDdWVWT2FvRlB5K1RPMVl4NzZoNHpObHhzZS9DT3phdEtaaDd2VVVUSFg5bUUxQWErMHdabEg0T0ZsZ2NIdGFKanl1RXBLM1ovSEVaQmtRVWpuTmZHZmpEdXA4OGlDbEVDS0xGZzZNWXlsTkoyN2JkbERGSHpHTUtrN2JkQzZUR2JTOVVxODRSU1A2ejFwQXcwZ0J4d1luTHdpc1AyMWdoaERsLzROUlN1Vk9PZmhwdUtuSW5mVGtuZWlBVTdUM0pSTXBnOVRGNnllNTdIdTdWaEZyZ3c4aytYMGdncGxqbDFFaHgyNG1xRnBQb3hqaGdtT3l4UngvRU80bVBRcjNTVDZnVTVSb1IyZkk4ZWFBNFJ4UWl5SGw4RDZmN1YxbDlIYlRENDZwS2lmaGtEVmFwL09CVjZQVW9OUG1NNldiWmZEZ1ZXQzZpQmowMGV0UkpNVXdsZVdSOXhkVm56K2lvVjY2eFltRjJadG5IdEcrYWl4UE1kOGJ1N0d6NjNKaEdZNmJ2ZHdqNEQrVXQyT056K3dHSlJ1WU42TzRrQkcxYUVKZDgrYnhYd3BkMmpvbHBwb2FQN1I1Tml3R29maEhqMGFqc21YVTl1NkxOQnIyS0xEQ2lLS1hjd3NxNXdlNTZWUnlydzJkblkwdVNtaG9EdHppYlFEWEtmV1c3STA2dCIsIm1hYyI6IjQyNTQzYzkzNDVlYWRmOTQzMGExZGRkYzAyMzVjOTk0MTczNzIzNDkwYjljMWMxZjY5YzAyZmU3YmJiZTg2NGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+