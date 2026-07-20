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Общество

Калужская область оказалась в лидирующей группе рейтинга цифровой трансформации

Дмитрий Ивьев
20.07, 09:39
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По итогам первого полугодия регион вошёл в ТОП-7 рейтинга Минцифры России региональных руководителей цифровой трансформации и в ТОП-15 по удовлетворённости жителей качеством электронных услуг.

За это время жители оформили на 15% больше электронных услуг, чем годом ранее, а число подтверждённых учётных записей на портале Госуслуг выросло более чем на 18 тысяч.

Электронные услуги в регионе развивают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

- Калужская область последовательно наращивает доступность госуслуг: от роста числа электронных сервисов до внедрения технологий искусственного интеллекта в социальных сферах. Главный ориентир — чтобы каждый житель чувствовал: государство становится ближе, а услуги — доступнее и понятнее, - прокомментировали в правительстве области.

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