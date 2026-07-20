Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась почти на 20%
За неделю, с 13 по 19 июля, к врачам обратились 1992 человека, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Это на 19,71% меньше, чем за предыдущий период.
Эпидемический порог превышен лишь среди взрослых – на 2,73%.
В стационары области за неделю госпитализированы 22 человека с ОРВИ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь