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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась почти на 20%

Дмитрий Ивьев
20.07, 09:16
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За неделю, с 13 по 19 июля, к врачам обратились 1992 человека, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Это на 19,71% меньше, чем за предыдущий период.

Эпидемический порог превышен лишь среди взрослых – на 2,73%.

В стационары области за неделю госпитализированы 22 человека с ОРВИ.

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