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Общество

В Мещовском округе благоустроили площадь

Дмитрий Ивьев
20.07, 07:34
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Инициативный проект «Благоустройство площади Садовниковых» реализован в селе Местничи, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Площадь названа в честь братьев Садовниковых - уроженцев села, внесших весомый вклад в его развитие. Подрядчики обустроили покрытие из бетонной плитки, установили вазоны, скамейки и автономную систему освещения на солнечных панелях.

 Общий объем затрат на реализацию проекта составил 897,9 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 816,7 тыс. рублей (91 % от стоимости проекта).

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