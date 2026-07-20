В Мещовском округе благоустроили площадь

Инициативный проект «Благоустройство площади Садовниковых» реализован в селе Местничи, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Площадь названа в честь братьев Садовниковых - уроженцев села, внесших весомый вклад в его развитие. Подрядчики обустроили покрытие из бетонной плитки, установили вазоны, скамейки и автономную систему освещения на солнечных панелях.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 897,9 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 816,7 тыс. рублей (91 % от стоимости проекта).