В Мещовском округе благоустроили площадь
Инициативный проект «Благоустройство площади Садовниковых» реализован в селе Местничи, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.
Площадь названа в честь братьев Садовниковых - уроженцев села, внесших весомый вклад в его развитие. Подрядчики обустроили покрытие из бетонной плитки, установили вазоны, скамейки и автономную систему освещения на солнечных панелях.
Общий объем затрат на реализацию проекта составил 897,9 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 816,7 тыс. рублей (91 % от стоимости проекта).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь