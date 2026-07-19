В Калуге на полдня отключат телевидение и радио

Технические работы проведут в понедельник, 20 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Калуги.

С 06:00 до 15:00 - не будут работать телеканалы первого и второго мультиплексов, а также радиостанции «Вести», «Маяк» и «Радио России».

Кроме того, с 09:00 до 11:00 возможны кратковременные перебои у телерадиоканалов: