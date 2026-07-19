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Общество

В Калуге на полдня отключат телевидение и радио

Евгения Родионова
19.07, 15:42
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Технические работы проведут в понедельник, 20 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Калуги.

С 06:00 до 15:00 - не будут работать телеканалы первого и второго мультиплексов, а также радиостанции «Вести», «Маяк» и «Радио России».

Кроме того, с 09:00 до 11:00 возможны кратковременные перебои у телерадиоканалов:

  • «Ника ТВ»
  • «Ника FM»
  • «Европа плюс»
  • «Дорожное радио»
  • «Авторадио»
  • «Серебряный дождь»
  • «Love Radio»
  • «Новое радио»
  • «Ретро FM Калуга»
  • «Радио Рекорд»
  • «Комсомольская правда»
  • «Монте Карло»
  • «Радио 40»
  • «Маруся FM»
  • «Радио Гордость»
  • «Серебряная ладья Калуга»
  • «Радио Русский хит»

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