В Калуге на полдня отключат телевидение и радио
Технические работы проведут в понедельник, 20 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Калуги.
С 06:00 до 15:00 - не будут работать телеканалы первого и второго мультиплексов, а также радиостанции «Вести», «Маяк» и «Радио России».
Кроме того, с 09:00 до 11:00 возможны кратковременные перебои у телерадиоканалов:
- «Ника ТВ»
- «Ника FM»
- «Европа плюс»
- «Дорожное радио»
- «Авторадио»
- «Серебряный дождь»
- «Love Radio»
- «Новое радио»
- «Ретро FM Калуга»
- «Радио Рекорд»
- «Комсомольская правда»
- «Монте Карло»
- «Радио 40»
- «Маруся FM»
- «Радио Гордость»
- «Серебряная ладья Калуга»
- «Радио Русский хит»
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь