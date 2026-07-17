ПСБ снизил ставки по ипотеке

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ПСБ улучшил условия ипотечного кредитования, снизив ставки на 0,4 процентных пункта по классической программе «Вторичный рынок», военной ипотеке и программам рефинансирования.

Кредит на покупку квартиры по программе «Вторичный рынок» теперь можно оформить по ставке от 17,79%. Для покупки квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей, для остальных регионов - 25 млн рублей. Первоначальный взнос - от 20,01% стоимости жилья.

По программам военной ипотеки на приобретение первичного и вторичного жилья для держателей зарплатных карт ПСБ ставка снижена до 17,1% годовых, для остальных клиентов – до 18,1%. Максимальная сумма кредита увеличена до 2,23 млн рублей.

По программам рефинансирования ставка снижена до 17,69% годовых, максимальный размер кредита составляет 20 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд на восстановление спроса на классические ипотечные программы. Это не временное явление, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Одновременно с этим мы фиксируем рост обращений за рефинансированием со стороны тех, кто оформлял ипотеку на пике ставок. Такие заемщики сегодня имеют возможность существенно сократить размер ежемесячного платежа или срок кредитования», - отметила Марина Заботина, директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ.

Ипотечная программа «Вторичный рынок». ПСК от 18,511% до 25,931%. Ставка 17,79% годовых применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, партнеров сегмента «Platinum», военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в банке; для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 18,49%, для остальных категорий клиентов ставка 18,39% годовых. Ставки применяются при приобретении квартиры на территории Российской Федерации за исключением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При приобретении квартиры на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 20,20%, для остальных категорий клиентов — 19,90%. Ставки применяются при условии выбора заемщиком условий кредитования со страхованием. Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита - 50 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, и до 25 млн рублей для объектов, расположенных в остальных субъектах Российской Федерации. Первоначальный взнос – от 20,01 до 80% (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Кредитование с первоначальным взносом 0-20% (20% включая) возможно только для держателей зарплатных карт банка, являющихся работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, соответствующих требованиям банка, процентная ставка – 18,49% годовых, при наличии страхования. Кредитование физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса, осуществляется с первоначальным взносом от 40,01-80% (включая оба значения). При приобретении квартиры с террасой размер первоначального взноса составляет от 30,01-80 % (включая оба значения).

«Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека». ПСК от 17,168 до 25,931%. Процентная ставка 17,1 % годовых применяется по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» для держателей зарплатных карт банка. Для остальных клиентов процентная ставка составляет 18,1 %. Минимальная сумма кредита - от 10 % стоимости, указанной в договоре приобретения. Максимальная сумма кредита - до 2 230 000 рублей. Первоначальный взнос от 0 до 90 %, включая оба значения. При приобретении квартиры с террасой размер первоначального взноса составляет от 30,01-90 % (включая оба значения). Срок кредитования от 12 до 300 месяцев, но не более срока достижения предельного возраста пребывания на военной службе и (или) срока окончания срока нового контракта. Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной системы.

Программа рефинансирования ипотеки. ПСК от 20,521% до 33,256%. Ставка 17,69% годовых применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами банка, при рефинансировании кредитов, ранее полученных на приобретение готового/строящегося жилья. Ставка применяется при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке, договора залога прав с отметкой о государственной регистрации ипотеки залога прав в пользу ПСБ. До регистрации залога прав в пользу ПСБ ставка увеличивается на 2,00%. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,10%. Сумма кредита – от 1 млн до 20 млн рублей, но не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра: 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 17.07.2026 г. ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия Центрального банка РФ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами от 1 апреля 2025 года № 3251.

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