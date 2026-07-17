В Калуге мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству, узнав, что коллеге платят больше

Согласно опросу сервиса SuperJob, 28% сотрудников знают зарплату всех своих коллег, а еще 46% осведомлены о доходах некоторых из них. При этом 27% респондентов знают, сколько зарабатывает их непосредственный руководитель. Несмотря на такую информированность, информация о зарплатах официально закрыта в 80% компаний.

Исследование показало, что мужчины чаще знают о доходах коллег, чем женщины. Возраст также влияет на осведомленность: 77% сотрудников моложе 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев, тогда как среди работников старшего возраста этот показатель составляет 70%. Уровень дохода тоже имеет значение: среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, о чужих зарплатах осведомлены 75%, а среди получающих свыше 150 тысяч рублей этот показатель достигает 82%.

В гипотетической ситуации, когда коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 26% горожан не стали бы ничего предпринимать. Остальные настроены более активно: 25% попросили бы разъяснений у руководства, 14% потребовали бы повышения зарплаты, а 11% задумались бы об увольнении или поиске новой работы. При этом женщины в таком случае скорее выяснили бы причины у начальства или усомнились в собственной квалификации, а мужчины активнее искали бы нового работодателя или старались трудиться эффективнее.

На практике с неравенством в зарплате уже сталкивались 36% респондентов. Из них 16% обсуждали ситуацию с руководством, 14% просили о повышении, а 12% в итоге уволились. Почти каждый второй, а именно 47% столкнувшихся с этим, не предпринял никаких действий. Интересно, что среди тех, кто сейчас не знает зарплат коллег, лишь 27% хотели бы эту информацию узнать, тогда как большинство, 57%, предпочитает оставаться в неведении.