Точность – вежливость АГР

Журналист медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» на один день сменил профессию и стал сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге.

Редакционный проект «Работодатель года», который успешно реализуется уже несколько лет, не ограничивается лишь конкурсом и наградами. В течение года мы отправляем своих корреспондентов на различные предприятия региона.

Рубрика «Журналист меняет профессию» позволяет увидеть производство изнутри и реально оценить все его преимущества.

В минувший четверг Владимир Андреев на несколько часов стал сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге.

Первые впечатления

– По своей журналистской привычке я приехал на предприятие чуть раньше оговоренного срока. АГР расположен на территории бывшего завода «Фольксваген».

В просторном и уютном холле главного здания все казалось знакомым… Все, да не совсем. Появилась спокойная уверенность, она буквально ощущается в воздухе. Да, и все объявления написаны на русском.

На входе тебя встречает уже готовый продукт, самая распространенная сегодня модель, которую выпускают на заводе, – «Тенет 7». Мимо проходит группа молодых людей, их сопровождает сотрудница отдела персонала. Чуть позже мне объяснили, что ежедневно на заводе проводят обучение около сотни новых рабочих и тех, кто решил повысить свою квалификацию.

В точно назначенное время появилась и моя сопровождающая из того же отдела – Наталья Семина. Улыбнувшись и поздоровавшись, мы отправились по пути, который проходит каждый трудоустраивающийся работать на этот автозавод.

Забегая вперед скажу: поначалу мне показалась немного утомительной столь подробная экскурсия и такой же рассказ о том, как здесь все устроено. Причем делалось это не специально для журналиста. Всех новичков так же подробно знакомят с работой автозавода.

Лишь ближе к финалу я понял, для чего все это. Важно понимать не только чем придется заниматься, но и как в принципе устроена работа на заводе, какова его философия. А это становится ясно лишь после того, как пройдешь все цеха, увидишь своими глазами все цепочки производства и уловишь тот самый дух вежливой точности, ставший, пожалуй, визитной карточкой (по крайней мере, для меня) калужского завода АГР.

Кстати, приятно удивили и люди, которые выписывали мне пропуск. Согласитесь, редко встретишь на этой опции сотрудника, с которым можно влегкую пошутить и услышать такой же ответ. В общем, первые впечатления исключительно положительные.

От охраны труда до главного конвейера

– Как и полагается, прежде чем я переступил порог производственного цеха, со мной провели инструктаж по технике безопасности и выдали спецодежду. Моим гидом по заводу АГР стал руководитель службы отдела обучения Алексей Романенко.

– У нас трудится около семи тысяч человек, работаем круглосуточно, в три смены, – рассказывает Алексей, пока мы идем по территории. – Завод АГР раскинулся на 16 гектарах. Есть свой таможенный терминал. На открытой стоянке может разместиться до девяти тысяч наших новеньких автомобилей. Кстати, пока мы с вами разговариваем несколько минут, четыре автомобиля уже сошли с конвейера.

А вообще, максимальная скорость производства на заводе АГР в Калуге – 40 автомобилей в час.

Размеры цехов действительно поражают. Однако при таком масштабном пространстве нет ощущения пустоты. Все устроено очень логично. Конвейерная лента с кузовами движется по рассчитанному до секунды графику, к рабочим местам (тактам) подъезжают мини-кары с необходимыми деталями.

Конвейер на заводе АГР совсем не похож на тот, который был показан в фильме Чарли Чаплина. Здесь все уверенно просчитано. Никакой суеты и спешки. Единый механизм.

Проходим мимо ослепительно ярких боксов, в которых красуются новенькие автомобили «Тенет». Эксперты проводят тщательный аудит качества.

– Не ярко, глаза не болят? – спрашиваю у сотрудницы Анны.

– Совсем нет, – улыбаясь, отвечает она. – Наоборот, свет помогает нам в работе. Мы же должны проверить каждый сантиметр машины. Здесь главное – внимание и полная видимость.

В соседнем цехе среди рабочих замечаю человека, который стоит в стороне. Оказалось, что это начальник сборочного цеха. По его словам, дыхание производства он чувствует по звуку. Сейчас –рабочий ритм, а вот когда вдруг тишина, надо срочно реагировать.

Бросается в глаза демократичность производства. На АГР не встретишь начальника в традиционном костюме и галстуке – все в фирменной спецодежде. И, кстати, что меня удивило, нет у них и отдельных кабинетов. В цехах – огороженные стойки с мониторами компьютеров. Все – от простого рабочего до начальника цеха –работают вместе в одном большом ритмичном пространстве.

Доходим до главного конвейера. По бесконечным транспортным лентам сюда стекаются все необходимые составляющие автомобиля. И здесь происходит рождение автомобиля.

– А если кто-то не успеет установить свою деталь? – спрашиваю у своего гида.

– Такое случается крайне редко, – отвечает Алексей Романенко. – Чтобы встать на ленту конвейера, сотрудник проходит специальное обучение в нашем центре, затем за ним закрепляют опытного сотрудника, и только когда мы понимаем, что человек полностью готов, пускаем его на конвейер.

Своими руками

– А как же смена профессии на один день? Конечно, к ленте конвейера или сварке меня и близко не допустили. В первом случае работают профессионалы, во втором – роботы. Как же завораживает это зрелище! Массивные и ловкие желтые железные руки подхватывают многокилограммовую деталь и с точностью до миллиметра подводят к нужной точке. Еще миг – брызги сварки – и корпус авто уезжает по транспортеру дальше.

– У нас роботизация производства – одна из самых продвинутых, – с гордостью говорит Алексей Романенко.

И все же я не мог уйти из цехов, не попробовав что-то сделать своими руками. Доверили мне простейшие, как показалось вначале, операции: завинтить гайку и вставить резиновую прокладку в отверстие. Оказалось, что эти действия не так уж просты. Недаром даже этому учат новичков в учебном центре. Не с первого раза, но все же удалось совладать с пневматическим гайковертом, а вот прокладка никак не хотела вставать в нужное место.

Краем глаза видел улыбающиеся лица бывалых рабочих. Подсказали, помогли, и у меня все получилось.

Хорошо потрудившись, необходимо подкрепиться, тем более что пришло время обеда. Идем в столовую. Их, кстати, несколько на АГР. Причина прагматична: чтобы далеко не ходить – территория-то огромная.

За соседним столиком замечаю того самого начальника цеха, который слушал ритм производства. Интересуюсь: а что, здесь обедают все вместе?

– Конечно, – даже с некоторым удивлением отвечает мой сопровождающий. – И генеральный директор здесь обедает.

Очередным удивлением для меня стал тот факт, что полноценный обед сотрудника стоит для него всего 22 рубля. Нет-нет, я не оговорился, именно 22 рубля. Дегустация показала, что кормят на АГР очень вкусно и сытно.

В завершении «рабочего» дня на предприятии заходим в медицинский центр. Оказывается, здесь не только проводят осмотр водителей перед сменой и дают таблетку «от головы». Сотрудники могут пройти прием специалистов, приглашенных из московских клиник. Вакцинация, диспансеризация… – все, не выходя за КПП завода.

P.S.

Уже прощаясь, вновь заметил группу молодых людей. Прием новеньких на АГР проходит два раза в неделю. «Эх, скинуть бы лет 30, да присоединиться к ним», – подумал я, глядя на тех, кто уже через несколько дней вольется в профессиональный коллектив автомобильного завода AGR Automotive Group. Удачи вам, ребята!

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