Как изменились цены на продукты за неделю

В пятницу, 17 июля, правительство Калужской области опубликовало статистику по ценам в магазинах.

За неделю цены на макароны снизились на 1,5% (1,92 руб./кг), а на хлеб из пшеничной муки — на 1,1% (1,37 руб./кг). Также подешевели куриные яйца на 1% (0,9 руб./десяток), сметана на 0,8% (3 руб./кг) и стерилизованное молоко на 1% (1,1 руб./л).

В плодоовощной группе максимальное снижение цен затронуло помидоры и составило 2% (4,8 руб./кг).

В то же время некоторые продукты подорожали. Стоимость полукопченой колбасы увеличилась на 1,8% (11 руб./кг). Рост цен также затронул товары для детей: сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 1,6% (18,7 руб./кг), а мясные консервы для детского питания - на 3% (32 руб./кг).