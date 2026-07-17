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Общество

В Калужской области открылся духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

Дмитрий Ивьев
17.07, 07:45
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Губернатор Владислав Шапша вместе с митрополитом Калужским и Боровским Климентом, епископом Можайским Иосифом и заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой 16 июля открыли пятый, юбилейный фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

Торжественная церемония прошла у стен древнего монастыря под звон колоколов, рядом с памятником великому классику. В течение нескольких дней события фестиваля охватят не только Оптину пустынь, но также Калугу и Боровск. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят около 40 тысяч гостей.

Глава региона подчеркнул, что этот проект объединяет людей, которые, как и сам писатель полтора века назад, ищут смысл жизни и стремятся стать лучше. Он отметил, что фестиваль помогает найти ответы на важные вопросы, которые время ставит перед обществом, и напомнил, что Достоевский считал православную веру надежным убежищем для русской земли от всех бед.

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