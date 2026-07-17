Владислав Шапша вручил награды сотрудникам УФСБ региона

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил действующих сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с 82-й годовщиной образования службы в области.

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил награды отличившимся сотрудникам ведомства за их вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Владислав Шапша подчеркнул, что перед спецслужбами по-прежнему стоит множество сложных задач, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и предотвращение диверсий. Губернатор поблагодарил сотрудников управления за мужество, выдержку и верность профессии, пожелав им дальнейших успехов в непростой службе.