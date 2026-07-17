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Общество

Владислав Шапша принял участие в круглом столе в честь юбилея журнала «Человек и закон»

Дмитрий Ивьев
17.07, 07:31
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в круглом столе, посвященном сразу двум знаменательным датам: 55-летию журнала «Человек и закон» и 15-летию Следственного комитета России. Вместе с ним в мероприятии участвовали советник председателя СК РФ Александр Федоров и главный редактор издания Владислав Гриб.

В годы своего расцвета тираж этого популярного журнала достигал 10 миллионов экземпляров, что даже позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Обращаясь к присутствующим студентам юридических вузов, глава региона подчеркнул, что в работе следователя крайне важны не только профессиональные навыки, но и личные качества, такие как порядочность и ответственность. Он напомнил будущим специалистам, что их главная цель — сделать так, чтобы люди никогда не теряли веру в справедливость.

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