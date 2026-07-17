Калужанке пересчитали детское пособие после вмешательства прокуратуры

В Калуге 36-летняя женщина добилась увеличения ежемесячного пособия на ребенка после того, как чиновники допустили ошибку в расчетах. На ситуацию обратила внимание прокуратура.

Мать обратилась за положенной ей выплатой по уходу за ребенком. Однако ответственный орган неправильно посчитал средний доход ее семьи. Из-за этой ошибки женщина получала деньги в меньшем размере, чем ей полагалось по закону.

Прокуратура провела проверку и потребовала исправить нарушение. В результате чиновники пересмотрели расчеты. Теперь женщине не только увеличили размер ежемесячного пособия до правильного уровня, но и сделали перерасчет, вернув недоплаченную разницу за прошлые месяцы.