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Общество

Калужанке пересчитали детское пособие после вмешательства прокуратуры

Дмитрий Ивьев
17.07, 10:43
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В Калуге 36-летняя женщина добилась увеличения ежемесячного пособия на ребенка после того, как чиновники допустили ошибку в расчетах. На ситуацию обратила внимание прокуратура.

Мать обратилась за положенной ей выплатой по уходу за ребенком. Однако ответственный орган неправильно посчитал средний доход ее семьи. Из-за этой ошибки женщина получала деньги в меньшем размере, чем ей полагалось по закону.

Прокуратура провела проверку и потребовала исправить нарушение. В результате чиновники пересмотрели расчеты. Теперь женщине не только увеличили размер ежемесячного пособия до правильного уровня, но и сделали перерасчет, вернув недоплаченную разницу за прошлые месяцы.

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