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Общество

Более 36 тысяч калужан получили помощь соцработников на дому с начала 2026 года

Дмитрий Ивьев
17.07, 08:02
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Социальное обслуживание на дому остается самой востребованной мерой поддержки в Калужской области. За первое полугодие текущего года ею воспользовались более 36 тысяч жителей региона, рассказали в Минтруда.

Эта помощь в первую очередь предназначена для пожилых людей и инвалидов, которым тяжело самостоятельно справляться с бытовыми делами или передвигаться. Благодаря поддержке соцработников они могут как можно дольше оставаться в привычной и комфортной домашней обстановке.

Список услуг очень гибкий и подстраивается под конкретные нужды человека. Соцработники могут оплатить квитанции ЖКХ, сходить в поликлинику за рецептами, сделать уборку или купить продукты. Частоту визитов получатель тоже выбирает самостоятельно.

Только за первые шесть месяцев этого года срочную и дополнительную помощь получили почти 27 тысяч человек, а регулярный уход на дому оформили около 7 тысяч жителей. Также услуги оказывались в стационарах и реабилитационных центрах, а помощь получили даже люди без определенного места жительства.

Стоимость таких услуг зависит от дохода и категории гражданина: они могут быть полностью бесплатными, частично оплачиваемыми или платными.

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