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Общество

В центре Калуги подрались два голубя

Евгения Родионова
16.07, 16:19
3 526
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Об этом в четверг, 16 июля, сообщила в нашу редакцию читательница через обратную связь.

По её словам, голуби подрались на улице Плеханова.

— Я шла по улице и увидела - два голубя катаются по асфальту, прямо как боксёры, - описывает ситуацию читательница. - Один другого клюёт, крыльями хлопает, а вокруг люди ходят. Потом разлетелись, будто и не дрались. Интересно, из-за чего у них такая вражда?

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