В центре Калуги подрались два голубя

Об этом в четверг, 16 июля, сообщила в нашу редакцию читательница через обратную связь.

По её словам, голуби подрались на улице Плеханова.

— Я шла по улице и увидела - два голубя катаются по асфальту, прямо как боксёры, - описывает ситуацию читательница. - Один другого клюёт, крыльями хлопает, а вокруг люди ходят. Потом разлетелись, будто и не дрались. Интересно, из-за чего у них такая вражда?