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Общество

В калужском нацпарке установят новые фотоловушки

Дмитрий Ивьев
16.07, 16:11
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20 фотоловушек закуплены национальным парком «Угра» за счёт средств гранта.

- Благодаря закупке увеличиваются технические возможности наблюдения за зубрами, - сообщили 16 июля в нацпарке.

Фотоловушки в лесах Козельского района позволят лучше отслеживать перемещения зубров, помогая сотрудникам парка точнее выбирать места для подкормки животных. Также они играют большую роль при проведении учета. Кроме того, роликов с зубрами станет больше в соцсетях.

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