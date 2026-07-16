В калужском нацпарке установят новые фотоловушки
20 фотоловушек закуплены национальным парком «Угра» за счёт средств гранта.
- Благодаря закупке увеличиваются технические возможности наблюдения за зубрами, - сообщили 16 июля в нацпарке.
Фотоловушки в лесах Козельского района позволят лучше отслеживать перемещения зубров, помогая сотрудникам парка точнее выбирать места для подкормки животных. Также они играют большую роль при проведении учета. Кроме того, роликов с зубрами станет больше в соцсетях.
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