В Красную книгу Калужской области добавят новых насекомых

Министерство природных ресурсов готовит обновления для регионального списка редких видов. В ближайшее время в Красную книгу планируют внести два новых вида насекомых: вязника элатероидного и гоплитиса вздутого.

Кроме того, специалисты пересматривают категории редкости для десяти животных, опираясь на свежие научные данные. Например, в список редких, но стабильных видов предложено включить рутенику зернистую. Туда же добавится тонкопряд тусклый. Если раньше эту бабочку в регионе замечали всего дважды (в начале прошлого и в начале нынешнего века), то сейчас ученые зарегистрировали ее уже в пяти местах обитания.

Изменится статус и у лютки дикой. Этот вид переведут в категорию с неопределенным статусом. Пока ученые не зафиксировали сокращения его популяции, но для точных выводов о том, насколько устойчиво этот вид существует в области, требуются дополнительные исследования.