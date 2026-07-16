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Общество

В калужских центрах соцобслуживания прошла неделя правовой помощи

Дмитрий Ивьев
16.07, 09:47
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В калужских центрах социального обслуживания прошла неделя бесплатной юридической помощи для людей старшего возраста. В течение июля специалисты провели 18 мероприятий, в которых приняли участие более 180 человек. Пенсионеры смогли получить квалифицированные консультации и разобраться в важных правовых вопросах.

Эта инициатива стала частью программы «Активное долголетие», которая работает в рамках национального проекта «Семья». Ее главная цель — сделать спорт, творчество и живое общение максимально доступными для старшего поколения. Сейчас в региональных соццентрах действует около 70 клубов общения и так называемых «Университетов третьего возраста».

Помимо юридической поддержки, пожилым людям предлагают множество других занятий. Для них организованы курсы компьютерной грамотности, уроки иностранных языков и занятия по основам безопасности. Также в расписании есть творческие мастерские, танцы, занятия по психологии и легкая физическая подготовка.

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